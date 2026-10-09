EN VIVO I Quimsa va por su tercera victoria en fila ante Boca en un duelo imperdible en el Ciudad

La Fusión buscará mantener su invicto en el inicio de la temporada cuando reciba este sábado desde las 21.05 al Xeneize, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.
Quimsa tendrá este sábado una prueba de alto nivel en el inicio de la Liga Nacional. La Fusión recibirá a Boca desde las 21.05 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de extender su buen comienzo y mantenerse invicta.
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