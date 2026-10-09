Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 OCT 2026 | 17º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Quimsa va por su tercera victoria en fila ante Boca en un duelo imperdible en el Ciudad

La Fusión buscará mantener su invicto en el inicio de la temporada cuando reciba este sábado desde las 21.05 al Xeneize, en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

Hoy 20:45

Quimsa tendrá este sábado una prueba de alto nivel en el inicio de la Liga Nacional. La Fusión recibirá a Boca desde las 21.05 en el Estadio Ciudad, con el objetivo de extender su buen comienzo y mantenerse invicta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet Club Atlético Boca Juniors
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La preocupación de Arruabarrena por la lesión de Leandro Paredes: “Supongo que está descartado...”
  2. 2. River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto con la obligación de ganar para meterse en playoffs
  3. 3. Almagro le ganó a Chacarita un duelo clave por la permanencia y le dio vida a Güemes
  4. 4. Argentina avanza con Estados Unidos en un plan para reemplazar tecnología china en redes del Estado
  5. 5. La Banda ya cuenta con una ordenanza para crear el “Poncho Bandeño” como prenda oficial de la ciudad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT