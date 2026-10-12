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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 18º
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EN VIVO | Boca va por el primer paso hacia la final de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama

El Xeneize, sin Leandro Paredes, recibe al elenco brasileño en el partido de ida de las semifinales del certamen continental.

Hoy 22:34

Boca Juniors afrontará este martes uno de los compromisos más importantes de la temporada cuando reciba a Vasco da Gama, desde las 21.30 en La Bombonera, por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja que le permita viajar a Brasil con mayores posibilidades de alcanzar la final.

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TEMAS Club Atlético Boca Juniors Copa Sudamericana
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