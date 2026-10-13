Martes 13: ¿por qué recomiendan cuidar a los gatos negros durante esta fecha?

Las antiguas creencias asociaron durante siglos a los gatos negros con la mala suerte, las brujas y lo sobrenatural. Sin embargo, hoy se busca dejar atrás esos mitos y promover el cuidado y la protección de estos animales.

Hoy 17:14

Cada vez que llega un martes 13, vuelven a aparecer algunas tradiciones y supersticiones que forman parte del imaginario popular. Entre ellas, una de las más conocidas es la creencia alrededor de los gatos negros, animales que durante mucho tiempo fueron vinculados con la mala suerte y las historias de brujería.

En distintas culturas antiguas se creía que los gatos negros tenían una relación con las brujas y que incluso podían ser una forma que ellas utilizaban para transformarse o pasar desapercibidas. Estas historias alimentaron durante generaciones una imagen negativa sobre estos felinos.

Martes 13 - Gatos

Con el paso del tiempo, esas creencias hicieron que muchas personas asociaran a los gatos negros con lo oscuro, el mal o lo relacionado con el demonio. Incluso surgieron mitos que aseguraban que eran utilizados en rituales o sacrificios vinculados a prácticas de brujería.

Por este motivo, en fechas como el martes 13, algunas organizaciones y proteccionistas recuerdan la importancia de resguardar a los gatos negros, ya que los prejuicios y las supersticiones todavía pueden generar situaciones de maltrato o abandono hacia estos animales.

Una creencia que busca quedar atrás

Más allá de las leyendas y relatos populares, no existe ninguna relación real entre el color del pelaje de un gato y la buena o mala suerte. Los especialistas en animales remarcan que los gatos negros tienen las mismas características, necesidades y capacidad de brindar cariño que cualquier otro felino.

Con el tiempo, muchas culturas comenzaron a resignificar su imagen y a verlos como símbolos de protección, compañía y prosperidad.

Martes 13 - Gatos

Los gatos negros no representan mala suerte: por el contrario, para muchas personas son animales que traen amor, protección y buena energía a los hogares que los reciben.

Por eso, este martes 13 la invitación es a cuidarlos, respetarlos y recordar que detrás de cada gato hay un animal que merece cariño y una vida segura.