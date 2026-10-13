Detención de adolescentes por uso de DNI digital falsificado en Salta

La Policía de Salta ha detenido a 17 adolescentes que usaron DNI digitales falsificados en locales bailables, destacando la importancia de los controles preventivos de documentación.

Hoy 16:47

La Policía de Salta, a través de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática, ha implementado operativos nocturnos con la finalidad de reforzar la vigilancia en locales bailables y detectar el uso de herramientas tecnológicas que simulan documentación oficial. Esta acción responde a la creciente preocupación por el uso indebido de credenciales digitales que pueden comprometer la seguridad de los jóvenes.

Durante el último fin de semana, los efectivos policiales identificaron a varios jóvenes que intentaron ingresar a estos locales haciendo pasar por mayores de edad mediante el uso de documentos digitales que habían sido obtenidos a través de una aplicación oficial de carácter nacional. Tras realizar un exhaustivo análisis, se constató que varias de estas credenciales presentaban signos de adulteración, lo que sugiere que los datos filiatorios podrían haber sido modificados.

Como resultado de estas intervenciones, un total de 17 adolescentes fueron restituidos a sus progenitores bajo la disposición de la Unidad Fiscal Federal Salta. Esta medida subraya la seriedad de las implicaciones legales relacionadas con el uso de documentos falsificados y el riesgo que esto representa para la seguridad de los menores.

Desde la Dirección General de Ciberseguridad, se ha enfatizado la relevancia de estos controles preventivos, que tienen como objetivo principal detectar maniobras de adulteración de documentación digital. Además, se busca contribuir al resguardo de niños, niñas y adolescentes en un entorno que cada vez es más digitalizado y donde las amenazas cibernéticas son más comunes.

Las autoridades han instado a madres, padres y tutores legales a acompañar a los adolescentes en el uso de herramientas digitales, fomentando el diálogo y promoviendo prácticas responsables. Este enfoque es esencial para prevenir situaciones de riesgo que podrían derivar en consecuencias legales severas para los jóvenes.

La conciencia sobre la seguridad digital es crucial en la actualidad, dado que los adolescentes son particularmente vulnerables a las maniobras fraudulentas. Por lo tanto, es imperativo que las familias mantengan un papel activo en la supervisión del uso de tecnología por parte de sus hijos.

Finalmente, la colaboración entre la policía y la comunidad es fundamental para seguir desarrollando estrategias efectivas que garanticen la seguridad y bienestar de los jóvenes en el ámbito digital, evitando el uso indebido de documentos que pueden llevar a situaciones legales complicadas.