Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2026 | 20º
X
Locales

Invitan a la muestra fotográfica en el Complejo Franciscano "Nuestro paso por Asís"

La exposición del fotógrafo Chofi Gigli propone un recorrido visual y espiritual por Asís, cuna de San Francisco. La inauguración será este miércoles 14 de octubre a las 20.30.

Hoy 17:02

En el marco del Año Jubilar Franciscano, el Complejo Franciscano de Santiago del Estero inaugurará la muestra fotográfica "Nuestro paso por Asís", del fotógrafo Chofi Gigli.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta invita a realizar un recorrido visual y espiritual por Asís, ciudad vinculada a la vida de San Francisco, con una mirada que busca conectar a los visitantes con las raíces y el patrimonio de la fe franciscana.

La inauguración se realizará este miércoles 14 de octubre, a las 20.30, en las instalaciones del Complejo Franciscano.

La actividad es organizada por el Complejo Franciscano y cuenta con el acompañamiento de AFOPSE (Asociación de Fotógrafos Profesionales de Santiago del Estero).

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Seguí en vivo una nueva edición de Libertad de Opinión
  3. 3. Música, tradición y sabores: cuenta regresiva para la primera edición de Jardines Zambra La Peña
  4. 4. Olímpico se hizo fuerte en casa y festejó por primera vez con un triunfazo ante Boca
  5. 5. Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J”, uno de los acusados por los asesinatos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT