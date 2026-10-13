Tras la operación del papa León XIV, el Gobierno no descarta cambios en su visita a la Argentina

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió al estado de salud del pontífice, diagnosticado con un tumor maligno en el pulmón, y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a modificar la agenda para facilitar su llegada al país.

Hoy 18:01

El Gobierno nacional se pronunció este martes sobre el estado de salud del papa León XIV, quien fue sometido a una intervención quirúrgica en Roma tras detectarse un tumor en uno de sus pulmones. En ese contexto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que podrían producirse modificaciones en la agenda de una eventual visita del pontífice a la Argentina.

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Las declaraciones se conocieron luego de una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde el funcionario fue consultado sobre las consecuencias que podría tener la operación en los planes del Santo Padre de viajar a Sudamérica.

Ravier explicó que, inicialmente, la información oficial indicaba que la cirugía había sido exitosa y que no existían cambios previstos en los planes del Papa de visitar la región.

Sin embargo, el panorama generó nuevos interrogantes después de que el Vaticano confirmara el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta los pulmones.

El Gobierno expresó su acompañamiento al Papa

Ante la confirmación del diagnóstico, el vocero manifestó que todavía no estaba claro si la situación médica obligaría a modificar los compromisos internacionales del pontífice.

En ese sentido, Ravier transmitió el respaldo del presidente Javier Milei y del Gobierno nacional, al tiempo que remarcó la disposición del Ejecutivo para adaptar los compromisos protocolares y facilitar una eventual llegada de León XIV al país.

“De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento”, expresó el funcionario.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de realizar cambios en la organización de la visita para adecuarla a las necesidades del Santo Padre.

La salud de León XIV y las expectativas por su visita

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los profesionales médicos realizaron una operación para extirpar un tumor pulmonar.

Tras la intervención, el Vaticano confirmó que los estudios permitieron establecer el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que había sido sospechada durante las evaluaciones médicas previas.

Hasta el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en los planes de viaje del pontífice a Sudamérica, aunque su recuperación y las recomendaciones médicas podrían influir en la organización de sus próximas actividades.

De esta manera, el Gobierno argentino mantiene las expectativas por una eventual visita de León XIV, mientras sigue de cerca la evolución de su estado de salud y las decisiones que adopte el Vaticano.