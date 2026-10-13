Claves para equilibrar trabajo y estudio en Argentina

La combinación de trabajo y estudio es una realidad para muchos argentinos, especialmente en la última década, donde el 70% de los estudiantes universitarios también trabaja. Este artículo ofrece pautas para crear una rutina que permita equilibrar ambas responsabilidades.

Hoy 18:02

En Argentina, el equilibrio entre trabajo y estudio se ha vuelto una necesidad para muchos jóvenes. Según datos del Ministerio de Educación, en 2020, alrededor del 70% de los estudiantes universitarios trabajaban, lo que plantea el desafío de gestionar el tiempo de manera eficaz.

Para armar una rutina efectiva, es fundamental establecer prioridades. Identificar las horas más productivas del día puede ser clave para maximizar la eficiencia en las tareas tanto laborales como académicas. Por ejemplo, algunos pueden encontrar que su concentración es mayor por la mañana, mientras que otros prefieren trabajar por la tarde o noche.

Una técnica muy útil es la método Pomodoro, que consiste en trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos seguidos de breves descansos. Esta estrategia no solo mejora la concentración, sino que también ayuda a evitar el agotamiento, algo crucial para quienes deben cumplir con múltiples responsabilidades.

Además, crear un espacio de trabajo definido es esencial. Ya sea en casa o en un lugar de estudio, contar con un ambiente libre de distracciones puede aumentar significativamente la productividad. Es recomendable personalizar este espacio para que se sienta cómodo y motivador.

La planificación semanal también juega un papel importante. Asignar tiempos específicos para cada actividad ayuda a evitar la sobrecarga y permite tener una visión clara de las metas a alcanzar. Utilizar herramientas como calendarios digitales o aplicaciones de gestión de tareas puede facilitar esta organización.

Finalmente, es crucial aprender a decir que no cuando las exigencias se vuelven abrumadoras. No todas las oportunidades laborales o sociales son compatibles con un plan de estudios. Evaluar cada compromiso y su impacto en la rutina puede ser determinante para mantener el equilibrio.