Un matrimonio sufre ataque con machete en San Miguel de Tucumán

Un matrimonio fue víctima de un brutal ataque con machete en San Miguel de Tucumán, resultando en graves lesiones para el hombre, quien se encuentra internado en el Hospital Padilla.

Hoy 17:11

El pasado 8 de octubre, un matrimonio fue víctima de un salvaje ataque en la esquina de la calle Rondeau y la avenida Adolfo de la Vega, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30, cuando la pareja regresaba a su hogar. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, un automóvil Ford Ka detuvo su marcha de manera imprevista junto a las víctimas, lo que desencadenó la agresión.

Del vehículo descendió un hombre armado con un machete, acompañado por su hermano y otros cómplices, quienes inmediatamente abordaron a la pareja con el propósito de impedir su huida. Las cámaras de seguridad de la zona registraron parcialmente el ataque, donde el agresor propinó múltiples cortes al hombre en su cuero cabelludo y espalda, mientras que los otros atacantes lo golpeaban con puñetazos y patadas.

La mujer, al intentar defender a su pareja, sufrió heridas cortantes en el antebrazo y la mano izquierda, lo que aumentó la gravedad del suceso. La rápida intervención de los vecinos fue crucial para frenar la agresión y brindar asistencia a la pareja, así como para solicitar la llegada de una ambulancia.

El hombre herido fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC), politraumatismos y heridas cortantes que alcanzaban aproximadamente 25 centímetros de longitud. Actualmente, se encuentra internado bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

La investigación del caso ha sido asignada a la Unidad Fiscal Criminal I, bajo la dirección del fiscal Mariano Fernández. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar de fiscal Elías Acuña imputó al hermano mayor, de 36 años, como presunto autor del delito de tentativa de homicidio, mientras que al menor, de 28 años, se le acusa de ser partícipe necesario en dicho delito y de lesiones.

A pesar de que la Fiscalía solicitó dos meses de prisión preventiva, el juez interviniente otorgó una medida cautelar de 45 días. En este momento, ambos imputados se encuentran trasladados al penal, mientras se investiga si el ataque fue motivado por conflictos previos entre las familias involucradas. Este violento episodio ha generado una profunda preocupación en la comunidad por la creciente inseguridad en la región.