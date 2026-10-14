Abrieron las inscripciones para la segunda cohorte del Doctorado en Ciencias Económicas

Desde la UNSE informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para el cursado que comenzará en marzo del 2027.

Hoy 17:14

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) anunció la apertura de inscripciones para la segunda cohorte del Doctorado en Ciencias Económicas, con orientaciones en Contabilidad y Gestión Pública, cuyo inicio está previsto para marzo de 2027.

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La carrera es resultado de un trabajo conjunto entre la UNSE y las universidades nacionales de Tucumán, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Salta, en el marco de la Red de Facultades de Ciencias Económicas del Norte Argentino (RedFACE).

Esta propuesta interuniversitaria busca ampliar las posibilidades de formación de posgrado en la región y favorecer el desarrollo de investigaciones vinculadas con las problemáticas económicas, contables y de gestión pública que atraviesan las provincias del NOA.

Alcance regional

Uno de los aspectos destacados del doctorado es su modalidad híbrida, que permite participar de las actividades académicas de manera presencial o virtual, según la sede en la que se dicten los cursos. Esta organización facilita el acceso a una formación doctoral sin necesidad de trasladarse de manera permanente a otros centros universitarios.

El programa combina actividades curriculares obligatorias con trayectos de formación personalizados, orientados a acompañar los intereses académicos y las líneas de investigación de cada doctorando.

Con sus dos orientaciones, Contabilidad y Gestión Pública, la carrera ofrece un espacio para profundizar conocimientos, desarrollar investigaciones y producir aportes que permitan analizar los desafíos de la administración, la economía y las instituciones públicas.

Inscripciones

La preinscripción para la segunda cohorte permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre de 2026, mientras que el comienzo de las actividades académicas está previsto para marzo de 2027.

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán completar el formulario en línea y adjuntar la documentación académica y personal solicitada, junto con una fundamentación de su interés en el programa y una propuesta de investigación. El arancel de preinscripción establecido para 2026 es de $30.000.

Los interesados pueden contactarse al mail posgradofhcsys@gmail.com; o bien, completar el formulario de inscripción y los requisitos completos se encuentran disponibles aquí.