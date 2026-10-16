Banfield recibe a Argentinos Juniors en un duelo clave del Clausura

El Taladro buscará extender su invicto de cinco partidos ante un Bicho que pelea por la cima de la Zona B y también sueña con alcanzar el primer puesto de la tabla anual.

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Banfield y Argentinos Juniors se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá objetivos importantes para ambos equipos: el Taladro intentará prolongar su buen momento, mientras que el Bicho buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El conjunto del sur bonaerense llega con confianza después de vencer 2-1 a Tigre, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro empates consecutivos y alcanzar cinco encuentros sin conocer la derrota.

Por su parte, Argentinos Juniors se presenta como uno de los protagonistas de la Zona B, donde ocupa la tercera posición con 22 puntos, y también mantiene expectativas de alcanzar la cima de la tabla anual del fútbol argentino.

Banfield quiere extender su invicto y seguir escalando posiciones

El Taladro atraviesa una etapa de recuperación en el campeonato y buscará aprovechar su localía para conseguir una nueva victoria.

El triunfo frente a Tigre por 2-1 significó un impulso importante para Banfield, que venía de registrar cuatro empates consecutivos y necesitaba volver a sumar de a tres.

Actualmente, el equipo ocupa el undécimo puesto de la Zona B con 13 unidades, por lo que necesita continuar sumando para mejorar su posición en la recta final de la fase regular.

Además, el conjunto banfileño tiene por delante compromisos exigentes, entre ellos el clásico frente a Lanús, por lo que obtener un buen resultado ante Argentinos Juniors representaría un envión anímico importante.

Argentinos Juniors busca acercarse a la cima de la Zona B

Del otro lado estará Argentinos Juniors, que llega después de igualar 1-1 frente a Platense, un resultado que le impidió superar a Rosario Central en la clasificación.

Pese a dejar escapar esa oportunidad, el equipo dirigido por Nicolás Diez se mantiene en el tercer puesto de la Zona B, con 22 puntos, y continúa entre los principales candidatos a clasificarse a los playoffs.

El Bicho de La Paternal también tiene un objetivo importante en la tabla anual, donde suma 51 unidades y se ubica a solamente un punto de Independiente Rivadavia de Mendoza, actual líder con 52.

De esta manera, una victoria ante Banfield podría permitirle alcanzar momentáneamente la primera posición de la clasificación general, dependiendo de los resultados de sus competidores directos.

Banfield vs. Argentinos Juniors: hora, TV y árbitros

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 tendrá los siguientes detalles:

Partido: Banfield vs. Argentinos Juniors.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Hora: 15.00.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Laura Fortunato.

TV: TNT Sports.

Con realidades diferentes, pero la misma necesidad de sumar, Banfield intentará estirar su racha positiva y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Argentinos Juniors buscará un triunfo que lo mantenga en la lucha por el liderazgo de la Zona B y la tabla anual.