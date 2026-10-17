Arruabarrena bajó la euforia tras el triunfo de Boca y dejó una frase contundente

El entrenador xeneize valoró la remontada frente a Talleres y el liderazgo transitorio en la tabla anual, pero dejó en claro que el principal objetivo está puesto en la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Hoy 09:17

Rodolfo "Vasco" Arruabarrena habló en conferencia de prensa después de la victoria de Boca Juniors por 2-1 frente a Talleres de Córdoba, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y dejó varias definiciones sobre el presente del equipo. El entrenador destacó la reacción de sus dirigidos, aunque evitó entusiasmarse con el liderazgo transitorio en la tabla anual y puso toda su atención en la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

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El Xeneize consiguió dar vuelta un partido complicado en La Bombonera y sumó tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato local. Sin embargo, Arruabarrena fue contundente al analizar la importancia de ocupar momentáneamente el primer puesto de la clasificación general.

"No siento nada. Hay que seguir, hay que seguir. Me pone contento, pero todavía no se define nada. Esto no es cómo va, sino cómo se termina", expresó el entrenador, dejando en claro que todavía queda mucho camino por recorrer.

Arruabarrena destacó la reacción de Boca ante Talleres

Al analizar el desarrollo del encuentro, el técnico valoró la paciencia que mostró el equipo para recuperarse después de comenzar perdiendo ante el conjunto cordobés.

"Volvimos a tener un poco más de paciencia, encontramos el segundo gol, alguna que otra ocasión. En el primer tiempo ellos llegaron una o dos veces, hicieron el gol, fue bastante complicado", señaló.

En ese sentido, remarcó la importancia de los detalles en partidos de estas características y destacó la mejoría defensiva durante el complemento.

"En el fútbol argentino los pequeños detalles te hacen ganar o perder un partido. En el segundo tiempo no recuerdo ninguna llegada clara en nuestro arco", aseguró.

El entrenador también reconoció que existía cierta presión por volver al triunfo después de la derrota frente a Vasco da Gama, que había cortado una extensa racha positiva del Xeneize.

"Contentos por el triunfo, si bien hacía mucho que no perdíamos y perdimos el otro día, la sensación era la presión de ganar este partido por el tema de la tabla anual", explicó.

Sin embargo, rápidamente cambió el foco hacia el compromiso internacional: "Ahora iremos al hotel a descansar y desde mañana preparar el partido del martes".

Qué dijo Arruabarrena sobre la recuperación de Leandro Paredes

Uno de los temas que más expectativa genera en Boca es la posible presencia de Leandro Paredes en la revancha frente a Vasco da Gama, que se disputará el martes 20 de octubre en el estadio Maracaná.

El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho y, pese a las versiones sobre un posible regreso anticipado, Arruabarrena descartó que exista una decisión de arriesgarlo.

"No sé de dónde sacan esas versiones. Nosotros vamos a ir los 33, todos los jugadores vamos a viajar a Brasil", sostuvo.

Luego aclaró que el capitán todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación y que el cuerpo técnico respetará los tiempos necesarios.

"Leandro está en su recuperación, es un chico que siempre quiere estar, para nosotros es importante, pero hay tiempos. Todos quieren estar", remarcó.

De esta manera, Paredes formará parte de la delegación que viajará a Brasil, aunque eso no garantiza que esté disponible para jugar el encuentro.

El entrenador elogió a los juveniles y destacó la competencia interna

Durante la conferencia, Arruabarrena también se refirió al rendimiento individual de varios futbolistas que participaron del triunfo frente a Talleres.

"Lautaro Blanco hizo un partido muy bueno, el Chelito Delgado también. A Lozano lo saqué por precaución, no tiene nada. Dylan Gorosito entró en un partido bastante complicado y respondió como la mayoría de los chicos", destacó.

Además, valoró la competencia interna del plantel y aseguró que todos los futbolistas tienen posibilidades de ganarse un lugar en el equipo.

"Todos tienen chances, hay una linda competencia interna y eso jerarquiza y levanta los niveles", explicó.

En ese contexto, también habló sobre Ayrton Costa y dejó una frase distendida sobre sus decisiones en el armado de la formación.

"Ayrton quería tener minutos, pero hay un entrenador bastante cabrón que pone a otros", bromeó.

El técnico también destacó su rendimiento defensivo y se refirió a Carlos Palacios, quien sumó minutos durante el encuentro.

"Charly Palacios está bien, con ganas, hoy entró unos minutos y también espero que cuando lo ponga, responda", agregó.

Boca prepara la revancha ante Vasco da Gama y Arruabarrena no quiere dar pistas

Con la victoria frente a Talleres ya consumada, Boca comenzará a preparar el duelo decisivo ante Vasco da Gama, donde deberá revertir el 1-0 sufrido en La Bombonera para conseguir un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Arruabarrena evitó anticipar posibles modificaciones tácticas y explicó que no pretende brindar información que pueda beneficiar al entrenador rival, Pedro Emanuel.

"No vamos a anticipar nada, no le vamos a facilitar a Pedro Emanuel ninguna hipótesis", afirmó.

También destacó las exigencias que deberá afrontar el conjunto brasileño en su calendario local.

"Sabemos que es un buen equipo, está peleando también la liga local, tiene partidos complicados: San Pablo, Corinthians, Flamengo, y tampoco se puede dar el lujo de cuidar jugadores", sostuvo.

En cuanto a la designación del venezolano Jesús Valenzuela como árbitro de la revancha, el entrenador prefirió evitar cualquier polémica.

"No soy de hablar de los árbitros. Mientras los protagonistas sean los jugadores y no el VAR ni los réferis, estamos bien", manifestó.

Finalmente, Arruabarrena expresó su deseo de que Boca continúe compitiendo en todos los frentes hasta el cierre de la temporada.

"Esperemos que los logros puedan venir y terminar nuestra participación en todos los torneos el 19 de diciembre. Eso significará que al menos en el plano local hemos hecho bien las cosas", concluyó.

Así, después de una victoria que lo dejó transitoriamente en la cima de la tabla anual, Boca ya concentra todas sus energías en el Maracaná, donde intentará conseguir la remontada frente a Vasco da Gama y mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Sudamericana.