Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentan con la necesidad de volver al triunfo

La Lepra mendocina intentará dejar atrás la dura goleada sufrida ante Rosario Central, mientras que el Matador llega con cinco derrotas consecutivas y necesita sumar.

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Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 17.30, a Tigre en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con objetivos diferentes en la recta final de la fase regular.

La Lepra mendocina, dirigida por Alfredo Berti, buscará recuperarse después de sufrir una contundente derrota por 5-0 frente a Rosario Central, resultado que le impidió acercarse a los primeros puestos de su zona.

Pese a ese traspié, Independiente Rivadavia se mantiene como líder de la tabla anual con 52 puntos, una posición que intentará defender ante un rival que atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada.

Por su parte, Tigre acumula cinco derrotas consecutivas y necesita volver al triunfo para no quedar relegado en la lucha por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura.

Independiente Rivadavia quiere dejar atrás la goleada y seguir arriba en la tabla anual

El equipo de Alfredo Berti llega golpeado después de la dura caída ante Rosario Central, que lo superó por 5-0 en su última presentación.

Actualmente, la Lepra ocupa el octavo puesto de la Zona B con 18 unidades, dentro de los lugares de clasificación a los playoffs y por encima de River Plate, uno de sus principales perseguidores.

Sin embargo, su situación en la tabla anual es más favorable, ya que acumula 52 puntos y se mantiene en lo más alto de la clasificación general.

Por este motivo, Independiente Rivadavia buscará aprovechar su localía para volver a sumar de a tres, sostener su liderazgo anual y fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

Tigre atraviesa una crisis de resultados y necesita reaccionar

Del otro lado estará Tigre, que llega en medio de una preocupante racha negativa y con la obligación de conseguir un resultado positivo.

El conjunto dirigido por Diego Dabove viene de perder 2-1 frente a Banfield en Victoria, una derrota que extendió a cinco partidos consecutivos su seguidilla sin sumar puntos.

Esta situación provocó que el Matador cayera al duodécimo puesto de la Zona B, con apenas 12 unidades, complicando seriamente sus aspiraciones de clasificación.

Con solamente cuatro jornadas por disputar antes del cierre de la fase regular, Tigre necesita comenzar a sumar victorias para mantenerse con posibilidades de acceder a los playoffs.

El desafío será exigente, ya que deberá enfrentar como visitante al líder de la tabla anual, que también llega con la necesidad de recuperarse.

Independiente Rivadavia vs. Tigre: hora, TV y árbitros

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 tendrá los siguientes detalles:

Partido: Independiente Rivadavia vs. Tigre.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona B, fecha 13.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Hora: 17.30.

Estadio: Bautista Gargantini, Mendoza.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Sebastián Habib.

TV: TNT Sports.

De esta manera, Independiente Rivadavia buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Rosario Central y defender su liderazgo en la tabla anual, mientras que Tigre intentará cortar una racha de cinco derrotas consecutivas para seguir con chances de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura 2026.