Platense y Lanús se ven las caras en Vicente López en un duelo que promete

El Calamar buscará extender su invicto de tres partidos, mientras que el Granate llega en gran forma tras sumar 13 de los últimos 15 puntos.

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Platense y Lanús se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 17.30, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá como protagonistas a dos equipos que atraviesan rachas positivas y buscarán sumar tres puntos importantes en la recta final de la fase regular.

El Calamar llega después de empatar 1-1 frente a Argentinos Juniors, resultado que le permitió alcanzar tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Ahora intentará aprovechar su localía para mantenerse en levantada y acercarse a los puestos de clasificación.

Por su parte, Lanús atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato, con una racha de cinco partidos invicto y 13 puntos obtenidos de los últimos 15 posibles, números que reflejan el gran presente del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino.

Platense quiere hacerse fuerte en Vicente López

El conjunto de Vicente López viene de conseguir un empate frente a Argentinos Juniors, uno de los protagonistas de la Zona B, en un encuentro que terminó 1-1.

Con ese resultado, Platense extendió a tres partidos su racha sin derrotas y buscará darle continuidad a su recuperación en una etapa decisiva del campeonato.

El Calamar necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que el compromiso ante Lanús representa una oportunidad importante para mejorar su posición.

Además, jugar nuevamente en el estadio Ciudad de Vicente López le permitirá intentar aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria ante un rival que llega en gran forma.

Lanús llega en racha y sueña con las copas internacionales

Del otro lado estará Lanús, que atraviesa un excelente presente futbolístico y buscará prolongar su buen momento en condición de visitante.

El Granate viene de derrotar 2-0 a Vélez Sarsfield en La Fortaleza, resultado que le permitió alcanzar cinco encuentros consecutivos sin perder.

Durante esa seguidilla, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego, consolidándose como uno de los conjuntos más regulares de las últimas jornadas.

Con este panorama, Lanús intentará conseguir su segunda victoria consecutiva para afianzarse entre los equipos que ocupan puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

Además, el conjunto del sur bonaerense también mantiene sus aspiraciones en la tabla anual, donde busca sumar puntos importantes para acceder a las competencias internacionales de 2027.

Platense vs. Lanús: hora, TV y árbitros

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 tendrá los siguientes detalles:

Partido: Platense vs. Lanús.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Hora: 17.30.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

TV: ESPN Premium.

Con ambos equipos atravesando un presente positivo, Platense buscará extender su invicto y acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Lanús intentará ratificar su gran momento y seguir sumando en la lucha por los playoffs y las copas internacionales.