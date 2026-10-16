Atlético Tucumán enfrenta a un entonado Rosario Central por el Clausura

El Decano buscará volver al triunfo para acercarse a los puestos de playoffs, mientras que el Canalla llega en gran forma tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia y quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

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Atlético Tucumán recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Rosario Central en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto tucumano intentará hacerse fuerte como local ante uno de los principales protagonistas del campeonato, que llega con una racha de cinco encuentros sin derrotas.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni viene de empatar 1-1 frente a Gimnasia de La Plata y necesita sumar de a tres para mejorar su posición en la Zona B, donde actualmente ocupa el décimo puesto, fuera de los lugares de clasificación a los playoffs.

Por su parte, Rosario Central, conducido por Jorge Almirón, atraviesa un gran presente y buscará extender a seis partidos su invicto para continuar en la cima de la clasificación.

Atlético Tucumán necesita ganar para acercarse a los playoffs

El Decano afrontará un compromiso exigente frente a uno de los equipos más regulares del campeonato. Después de igualar ante Gimnasia de La Plata, el conjunto tucumano buscará reencontrarse con la victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Actualmente, Atlético Tucumán marcha décimo en la Zona B del Torneo Clausura, una posición que lo obliga a sumar puntos en la recta final de la fase regular.

El equipo de Julio César Falcioni intentará aprovechar la localía en el Monumental José Fierro para superar a un rival que llega fortalecido por sus últimos resultados.

Con la clasificación a los playoffs como principal objetivo, el encuentro frente al Canalla representa una oportunidad importante para mejorar su ubicación en la tabla.

Rosario Central llega entonado tras una goleada histórica

Del otro lado estará Rosario Central, que viene de protagonizar una de las actuaciones más contundentes de la fecha anterior al derrotar 5-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los goles del conjunto rosarino fueron convertidos por Jáminton Campaz, Enzo Copetti, Marco Ruben y Ángel Di María, quien se destacó con un doblete.

Con esa victoria, el Canalla alcanzó los cinco partidos consecutivos sin perder y se instaló en el primer puesto de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Jorge Almirón comparte la misma cantidad de puntos con Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors, aunque se mantiene por encima de ambos gracias a la diferencia de gol.

Ahora, Rosario Central buscará conseguir una nueva victoria como visitante para sostener su liderazgo y dar otro paso hacia la clasificación a los playoffs.

Las posibles formaciones de Atlético Tucumán y Rosario Central

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Juan Giménez, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central: hora, TV y árbitros

Partido: Atlético Tucumán vs. Rosario Central.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona B, fecha 13.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Hora: 20.00.

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.

Árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Adrián Franklin.

TV: ESPN Premium.

De esta manera, Atlético Tucumán intentará dar el golpe ante el líder para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Rosario Central buscará ratificar su buen momento, extender su invicto y defender la cima de la Zona B en una nueva jornada del Torneo Clausura 2026.