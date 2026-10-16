Vélez quiere recuperarse ante Gimnasia de Mendoza en Liniers

El Fortín intentará dejar atrás la derrota frente a Lanús y mantenerse entre los protagonistas de la Zona A. El Lobo mendocino llega en alza, con el goleador del campeonato, y buscará afianzarse en puestos de playoffs.

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Vélez Sarsfield recibirá este sábado 17 de octubre, desde las 20, a Gimnasia de Mendoza en el estadio José Amalfitani, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Liniers buscará recuperarse de su última derrota y sumar tres puntos importantes para mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona A.

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de caer 2-0 frente a Lanús, un resultado que complicó sus aspiraciones en la tabla anual, donde se ubica en la cuarta posición con 49 puntos, a tres del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza atraviesa un buen presente y llega después de vencer 1-0 a Newell's, con un gol de Agustín Módica, máximo artillero del campeonato con nueve tantos.

Vélez necesita volver al triunfo para seguir prendido en la pelea

El Fortín buscará dejar atrás la derrota sufrida en su visita a Lanús, que se impuso gracias a los goles de Sasha Marcich y Tomás Marchiori, en contra.

Actualmente, Vélez marcha cuarto en la Zona A del Torneo Clausura, a cinco puntos del líder, por lo que necesita sumar de a tres para mantenerse en los puestos de privilegio y llegar de la mejor manera a la definición de la fase regular.

En paralelo, el conjunto de Liniers quedó comprometido en la lucha por la tabla anual, donde acumula 49 unidades, por detrás de Rosario Central (50), Argentinos Juniors (51), Boca Juniors (51) e Independiente Rivadavia (52).

En medio de este panorama, la institución confirmó una noticia importante para su futuro: Manuel Lanzini renovó su contrato con Vélez hasta 2027, asegurando su continuidad en el club.

Ahora, el equipo de Barros Schelotto intentará hacerse fuerte en el José Amalfitani para recuperar terreno en el campeonato.

Gimnasia de Mendoza llega con el goleador del Clausura

Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, que buscará conseguir su segunda victoria consecutiva y consolidarse entre los ocho mejores equipos de la Zona A.

El conjunto dirigido por Darío Franco viene de superar 1-0 a Newell's como local, gracias a una definición de Agustín Módica, quien continúa destacándose como una de las figuras ofensivas del certamen.

El delantero acumula nueve goles y lidera la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026, convirtiéndose en una de las principales armas del equipo mendocino.

Con ese triunfo, el Lobo alcanzó los 20 puntos y se ubicó en la sexta posición de la Zona A, por debajo de Lanús, que cuenta con una mejor diferencia de gol.

De esta manera, Gimnasia intentará dar el golpe en Liniers para continuar sumando y fortalecer sus posibilidades de clasificación a los playoffs.

Las posibles formaciones de Vélez y Gimnasia de Mendoza

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Arias o Alex Verón, Juan Cruz Policella, Thiago Aguirre; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Matías Vargas, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Vélez vs. Gimnasia de Mendoza: hora, TV y árbitros

Partido: Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de Mendoza.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona A, fecha 13.

Fecha: Sábado 17 de octubre.

Hora: 20.00.

Estadio: José Amalfitani, Liniers.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Nahuel Viñas.

TV: TNT Sports.

Con ambos equipos ubicados en puestos de clasificación, Vélez buscará recuperarse para seguir peleando en los primeros lugares, mientras que Gimnasia de Mendoza intentará prolongar su buen momento y consolidarse entre los ocho mejores de la Zona A del Torneo Clausura 2026.