“Si me querés conocer, llená el formulario”: Daniela Celis abrió un casting de hombres para conquistarla

La exparticipante de Gran Hermano lanzó una convocatoria en sus redes sociales para que los interesados se postulen como candidatos. cuáles son sus requisitos y qué condiciones puso.

Hoy 06:35

Daniela Celis volvió a dar que hablar en las redes sociales con una propuesta tan inesperada como picante: abrió un formulario para que los hombres interesados en conquistarla puedan postularse . La exparticipante de Gran Hermano compartió una publicación en la que detalló los requisitos que deben cumplir sus candidatos y lanzó una aclaración sin vueltas sobre sus intenciones sentimentales.

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Con una foto sensual y un enlace para anotarse, “Pestañela” invitó a sus seguidores a completar el formulario si quieren tener la oportunidad de conocerla. Pero antes de recibir postulaciones, dejó en claro qué busca y, sobre todo, qué cosas no está dispuesta a negociar.

En la historia que publicó en Instagram Stories, Daniela enumeró las condiciones que deben cumplir quienes quieran conquistarla. La lista fue breve, pero contundente: “Requisitos: que viva solo, tenga movilidad, sea independiente y que esté bueno”, escribió la influencer, acompañando el último punto con un guiño que dejó en evidencia el tono descontracturado de la convocatoria.

Además, la influencer -que tiene a Aimé y Laia con Thiago Medina-sumó un enlace con la invitación “Postúlate acá” y explicó: “Si me querés conocer, llená el formulario”.

Así, Celis abrió la puerta a que sus seguidores den el primer paso y se anoten para intentar conquistarla, aunque con condiciones bastante claras: independencia, movilidad propia y, por supuesto, atractivo físico.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la aclaración que agregó debajo del anuncio, para evitar confusiones sobre sus expectativas románticas: “Aclaro. NO busco el amor de mi vida, NO me quiero casar, NO quiero padrastros. Busco divertirme y pasarla bien”, expresó, con mayúsculas y signos de exclamación para remarcar su postura.

De esta manera, la influencer dejó en claro que su convocatoria no apunta a encontrar una pareja para toda la vida ni a formalizar una relación. Por el contrario, su objetivo es conocer gente, disfrutar y pasarla bien, sin presiones ni proyectos de casamiento.