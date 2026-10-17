“Vivirás siempre en nuestro recuerdo”: dolor en el último adiós a Fernando Confessore

Familiares y amigos despiden este sábado al reconocido meteorólogo que durante décadas estuvo en Todo Noticias y Canal 13. Su inesperada muerte causó profunda conmoción en todo el país.

Hoy 06:51

La muerte de Fernando Confessore, a los 58 años, generó una profunda tristeza entre colegas, amigos y seguidores de su trabajo. El meteorólogo falleció este viernes en su vivienda de Versailles, en la Ciudad de Buenos Aires, tras sufrir una descompensación. Luego de conocerse la noticia, se dieron a conocer los datos del velatorio y el lugar donde descansarán sus restos.

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La emergencia se produjo durante la madrugada, mientras Confessore estaba en la cocina de su casa. Su esposa, Paula, pidió asistencia al 911 y, poco después, efectivos policiales y personal del SAME intentaron reanimarlo con maniobras de RCP. Pese a la intervención, el fallecimiento se confirmó alrededor de las tres de la mañana. De acuerdo con los primeros reportes, habría sufrido una insuficiencia cardíaca.

La ceremonia para despedir al querido meteorólogo tendrá lugar este sábado 17 de octubre en la casa velatoria Zuccotti, situada en avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires. Las honras fúnebres se llevarán adelante en la Sala A, ubicada en el primer piso del establecimiento.

Quienes deseen darle el último adiós podrán acercarse entre las 8 y las 14. Al finalizar el velatorio, el cortejo fúnebre se trasladará al Cementerio de la Chacarita, donde serán inhumados sus restos.

En medio del dolor por la partida de Confessore, su entorno más cercano compartió unas palabras para recordarlo y despedirlo: “Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo”. El mensaje refleja el cariño de sus seres queridos y la tristeza por una pérdida que tomó por sorpresa a quienes compartieron su vida.

Qué dice el parte policial sobre la muerte de Fernando Confessore

Según la información oficial, la asistencia comenzó con la llegada de los efectivos policiales, quienes intentaron reanimar a Fernando Confessore mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribara el personal médico.

Al llegar al domicilio, los profesionales del SAME se sumaron al operativo y continuaron con las maniobras, pero no consiguieron salvarle la vida.

El parte establece que a las 3 de la madrugada se confirmó la muerte de Fernando Ezequiel Confessore, de 58 años, reconocido por su labor como meteorólogo, periodista y divulgador científico.

Si bien el documento detalla cómo se desarrolló el procedimiento de emergencia, no brinda precisiones sobre las causas del fallecimiento.