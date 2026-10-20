El embajador de Estados Unidos ratificó su apoyo a Milei y anticipó inversiones por hasta US$20.000 millones en Argentina

El embajador estadounidense, Peter Lamelas, aseguró que su país busca ampliar el financiamiento para proyectos de energía e infraestructura. Los fondos estarían destinados principalmente al desarrollo del petróleo, el gas y obras estratégicas, con desembolsos previstos hasta fines de 2027.

Hoy 20:06

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó este martes el respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno de Javier Milei y anticipó que las inversiones y el financiamiento estadounidense en el país podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hasta finales de 2027.

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El anuncio se produjo durante una actividad vinculada con la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, desarrollada en Neuquén, donde el diplomático participó de un encuentro con empresarios del sector energético y destacó las oportunidades de inversión que ofrece el país.

Según explicó Lamelas, los recursos estarían orientados principalmente al desarrollo de proyectos relacionados con el petróleo, el gas, los minerales críticos y la infraestructura necesaria para ampliar la producción y el transporte de energía.

Durante su exposición, el representante diplomático también expresó el respaldo político de Washington a la gestión libertaria. “Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei”, afirmó.

Los proyectos que podrían recibir financiamiento estadounidense

El embajador señaló que el financiamiento se canalizaría mediante diferentes organismos y agencias estadounidenses, entre ellos el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EximBank), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.

Una parte de los recursos estaría destinada al fortalecimiento de la infraestructura energética, especialmente en las áreas relacionadas con la explotación de hidrocarburos y el transporte de la producción hacia los mercados internacionales.

En ese escenario, Vaca Muerta aparece como uno de los principales polos de interés para las inversiones estadounidenses, debido a su potencial para ampliar la producción de petróleo y gas.

Lamelas destacó el compromiso de su país con el desarrollo de estos proyectos y aseguró que existen herramientas financieras para avanzar con las iniciativas.

“Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”, sostuvo el diplomático ante los empresarios.

El acuerdo previo por US$7.000 millones

El anuncio representa una posible ampliación del financiamiento que ambos países habían acordado en septiembre, cuando se presentó un paquete de hasta 7.000 millones de dólares destinado a obras de infraestructura estratégica.

Ese entendimiento contempla la participación del EximBank en el desarrollo del denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa que busca mejorar la conectividad de la producción argentina con los mercados internacionales.

El proyecto apunta a fortalecer la infraestructura vinculada con la energía y los recursos minerales, además de facilitar las exportaciones.

La posibilidad de elevar el financiamiento hasta los US$20.000 millones permitiría ampliar el alcance de los proyectos previstos, aunque los montos anunciados no implican que la totalidad de los recursos ya haya sido desembolsada o que todas las inversiones estén concretadas.

El Gobierno busca profundizar los acuerdos comerciales con Estados Unidos

Las declaraciones de Lamelas se conocieron pocos días después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, anunciara la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre ambos países.

El documento constituye un nuevo paso en el entendimiento bilateral y permitirá avanzar con su remisión al Congreso de la Nación para el correspondiente tratamiento legislativo.

Desde el Gobierno argentino señalaron que estos acuerdos buscan facilitar el ingreso de capitales extranjeros, ampliar las exportaciones y promover el desarrollo de infraestructura productiva.

“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, expresó Quirno al referirse a la cooperación económica entre ambos países.

El respaldo de Washington al rumbo económico argentino

Además de los anuncios financieros, el embajador estadounidense manifestó su acompañamiento a las políticas económicas impulsadas por Milei.

Lamelas sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a continuar promoviendo mecanismos de financiamiento para la Argentina, aunque vinculó la continuidad de ese respaldo con el mantenimiento de la orientación económica actual.

En ese sentido, señaló que Washington se encuentra preparado para seguir impulsando inversiones más allá de 2027, siempre que el país continúe avanzando en la dirección que considera adecuada.

De esta manera, Estados Unidos volvió a expresar su respaldo político y económico al Gobierno argentino, en un contexto en el que ambas administraciones buscan profundizar los vínculos comerciales y ampliar las inversiones en sectores considerados estratégicos.

Por el momento, los US$20.000 millones constituyen una proyección de inversiones y financiamiento, cuyo alcance definitivo dependerá de la aprobación y ejecución de los proyectos correspondientes.