Norma Fuentes dejó habilitada la remodelación integranal de una plaza del barrio Huaico Hondo

Acompañada por vecinos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, dejó inaugurada la obra de remodelación integral de la plaza Borges, en el barrio Huaico Hondo.

Hoy 22:54

Lo hizo con el tradicional corte de cintas y un recorrido por los espacios habilitados para el uso común de los habitantes del lugar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego, participó de la bendición religiosa por parte del padre Jorge Lobo, ante la presencia de la imagen de la Virgen del Valle en la renovada glorieta del espacio verde.

La intendente Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, funcionarios del gabinete y representantes de entidades civiles del barrio.

“Llegar y ver a los niños, jóvenes y a toda la familia disfrutanto de este lugar es el objetivo que nos hemos propuesto”, destacó la jefa conunal.

Agregó: “Cuando pensamos en un espacio verde es para que la comunidad se pueda encontrar, en este caso, alrededor de elementos tan fuertes como la tradicional glorieta, que fue mejorada”.

La Ing. Fuentes remarcó: “No hacemos copias ni series de plazas, lo que hacemos es pensar como vive la comunidad de cada barrio porque debe estar representada”.

En el final, invitó a los vecinos a que la plaza sea un lugar de alegría, donde los niños puedan disfrutar y donde tanto los jóvenes, los abuelos y la familia puedan compartir tiempos de recreación

Por su parte, la vecina Nely Robles expresó: “Queremos agradecer a la gestión municipal y especialmente a la intendente Fuentes por hacer posible la obra de remodelación y puesta en valor de nuestra plaza, porque esta mejora significa mucho para quienes vivimos en el barrio y porque nos permite disfrutar de un espacio más lindo, cuidado y renovado”.

La obra comprende un total 10.700 metros cuadrados mejorado con la colocación de iluminación Led, 25 cestos de residuos, 70 bancos de hormigón y 12 merenderos. Además, de puesta en valor y reubicación de la glorieta, parquización, conservación de los árboles existentes e incorporación de nueva vegetación y un sistema de riego por aspersión.