Asesinato de joven en Salta conmueve a la comunidad y genera reclamos de justicia

El asesinato de Franco Arce, un joven de 28 años en Barrio Santa Lucía, Salta, ha generado una ola de conmoción y reclamos de justicia entre familiares y vecinos tras su fallecimiento en el hospital San Bernardo.

Hoy 16:25

Un violento episodio ocurrió en el Barrio Santa Lucía de Salta capital, resultando en el trágico fallecimiento de Franco Arce, un joven de 28 años que se encontraba internado en grave estado en el hospital San Bernardo tras haber sido atacado con un arma blanca. Este suceso ha generado una profunda conmoción en la comunidad, donde familiares, amigos y vecinos han comenzado a exigir justicia.

Según informes de medios locales como Con Criterio Salta, el ataque se desencadenó el pasado sábado, mientras Franco se encontraba en la vereda de su domicilio, rodeado de un grupo de amigos. Un hombre se acercó y comenzó a insultarlo, lo que provocó una escalada de violencia que culminó en una agresión física con un arma blanca, resultando en al menos dos heridas graves en el joven.

Tras este violento ataque, Franco fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde se le brindó atención médica intensiva debido a la gravedad de sus lesiones. Durante los días siguientes, sus seres queridos impulsaron cadenas de oración en redes sociales, esperando su recuperación. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento, lo que sumió a su familia y amigos en un profundo dolor.

Según versiones no oficiales que han circulado tras el ataque, se ha mencionado que hay una persona detenida en relación con este caso, aunque aún no se ha recibido una confirmación oficial sobre su situación procesal. Este aspecto genera incertidumbre y un llamado a la necesidad de esclarecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades penales correspondientes, que deberán ser abordadas por el sistema judicial.

El asesinato de Franco Arce ha resonado en las redes sociales, donde múltiples mensajes de despedida y llamados a la justicia han inundado las plataformas, reflejando la tristeza y la indignación de quienes lo conocieron. Este trágico suceso ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en la región y la necesidad urgente de respuestas por parte de las autoridades competentes.

La comunidad de Salta se encuentra en un estado de alerta, y los reclamos de justicia por el asesinato de Franco están siendo escuchados. Se espera que las investigaciones avancen rápidamente, y que se brinde claridad respecto a este lamentable hecho que ha dejado una huella imborrable en la vida de muchos.