Arruabarrena prepara cambios en Boca y les dará descanso a jugadores clave ante Independiente

El lateral izquierdo, uno de los futbolistas más utilizados por Rodolfo Arruabarrena, no sería convocado para el clásico del domingo. Malcom Braida aparece como principal candidato para ocupar su lugar.

Hoy 17:02

Boca se prepara para visitar a Independiente este domingo por el Torneo Clausura 2026, con la intención de mantenerse en lo más alto de la tabla anual y mejorar su posición de cara a los playoffs. Sin embargo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza algunas modificaciones en el equipo titular después del desgaste que significó la clasificación a la final de la Copa Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una de las principales novedades sería la ausencia de Lautaro Blanco, quien tendría descanso luego de disputar los 24 encuentros del semestre. El lateral izquierdo fue titular en 23 oportunidades y se convirtió en una pieza fundamental del esquema del Vasco, que hasta ahora lo utilizó en todos sus partidos como entrenador del Xeneize.

De hecho, Blanco podría quedar directamente fuera de la lista de convocados para enfrentar al Rojo, con el objetivo de recuperarse físicamente y llegar en mejores condiciones a los próximos compromisos.

Malcom Braida, el principal candidato para reemplazar a Blanco

El defensor de 27 años acumula una importante cantidad de minutos durante la segunda mitad de la temporada. Disputó 2.024 de los 2.190 minutos posibles, equivalentes al 92,5% del tiempo total de juego de Boca, y solamente fue reemplazado en dos de sus 23 titularidades.

Además de su regularidad, Blanco se destacó por su aporte ofensivo. El ex Rosario Central suma siete asistencias en el semestre, la última de ellas para Lautaro Di Lollo en el encuentro frente a Vasco da Gama, disputado en el Maracaná.

Precisamente durante ese partido, el lateral mostró algunas señales de cansancio físico. Sobre el cierre del primer tiempo evidenció una molestia que generó preocupación en el cuerpo técnico, aunque finalmente pudo continuar jugando durante el complemento.

Ante esa situación, Arruabarrena ordenó los movimientos precompetitivos de Malcom Braida y Ayrton Costa, dos futbolistas que aparecen como alternativas para cubrir el sector izquierdo de la defensa.

Sin embargo, Braida corre con ventaja para ocupar el lugar de Blanco frente a Independiente, pese a que durante este semestre tuvo poca participación como titular.

El ex San Lorenzo apenas comenzó dos partidos desde el arranque e ingresó en otra oportunidad, siempre desempeñándose como lateral derecho. Ahora podría tener la posibilidad de jugar en su posición natural.

Otra alternativa es Ayrton Costa, quien habitualmente se desempeña como marcador central en Boca, aunque también cuenta con experiencia como lateral izquierdo.

Arruabarrena analiza más modificaciones en Boca

La intención del entrenador es mantener gran parte de la estructura que consiguió la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, aunque considera necesario administrar las cargas físicas de algunos futbolistas.

Además de Blanco, Milton Delgado y Leonel Flores también podrían tener descanso, debido a la importante cantidad de minutos que acumularon y al desgaste sufrido durante la serie frente a Vasco da Gama.

El objetivo será encontrar un equilibrio entre la recuperación de los jugadores y la necesidad de conseguir una victoria importante en el campeonato local.

Boca buscará sumar tres puntos para sostenerse en la cima de la tabla anual y mejorar su ubicación en la Zona A del Torneo Clausura, pensando en conseguir una posición favorable para los cruces eliminatorios.

La probable formación de Boca ante Independiente

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

DT: Rodolfo Arruabarrena.

De esta manera, el Vasco terminará de definir el equipo durante los próximos entrenamientos, con la posibilidad de darle descanso a varios habituales titulares sin perder de vista la importancia del clásico frente a Independiente.