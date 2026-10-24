Barracas Central reaccionó a tiempo y se lo dio vuelta a Estudiantes de Río Cuarto

El Guapo comenzó perdiendo por un gol de Ibrahim Hesar, pero logró revertir el marcador con tantos de Enzo Taborda y Rafael Barrios. El conjunto cordobés sufrió la expulsión de Gonzalo Maffini en el complemento.

Hoy 23:35

Barracas Central protagonizó una importante remontada frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Damián Ayude comenzó en desventaja, pero consiguió revertir el resultado y ponerse 2-1 gracias a los goles de Enzo Taborda y Rafael Barrios.

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El conjunto local tomó la iniciativa durante los primeros minutos y buscó generar peligro sobre el arco defendido por Lautaro Herrera. A los 11 minutos, Yonatthan Rak tuvo una oportunidad con un cabezazo que terminó en las manos del arquero visitante.

Estudiantes respondió con una llegada de Gabriel Alanís, quien ensayó una definición acrobática que obligó a Marcelo Miño a intervenir para evitar la apertura del marcador.

El equipo cordobés tuvo que afrontar dos modificaciones obligadas durante la primera mitad debido a las lesiones de Matías Valenti y Mauro Valiente, quienes fueron reemplazados por Agustín Quiroga y Martín Garnerone, respectivamente.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Ibrahim Hesar apareció a los 44 minutos para marcar el 1-0 y poner en ventaja al conjunto dirigido por Rubén Forestello.

En el complemento, Barracas Central salió decidido a buscar la igualdad y encontró su recompensa a los 21 minutos. Enzo Taborda convirtió un golazo para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto local.

La situación se complicó inmediatamente para Estudiantes, que sufrió la expulsión de Gonzalo Maffini a los 22 minutos del segundo tiempo y quedó con diez futbolistas para afrontar el tramo decisivo del encuentro.

Barracas aprovechó el impulso anímico y la superioridad numérica para continuar presionando. A los 29 minutos, Rafael Barrios convirtió el 2-1 y completó la remontada del Guapo.

De esta manera, el conjunto de Damián Ayude pasó al frente después de haber comenzado en desventaja y dio un paso importante en su objetivo de mantenerse entre los equipos que pelean por avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.