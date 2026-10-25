Opciones de merienda que evitan el hambre y aportan nutrientes

Con el auge de la preocupación por la alimentación saludable, es fundamental conocer qué considerar al elegir la merienda ideal. Según la Organización Mundial de la Salud, una merienda equilibrada puede mejorar el rendimiento y la concentración.

Hoy 06:12

La merienda ideal es un tema que cobra relevancia en la vida cotidiana, especialmente cuando buscamos mantenernos activos y con energía durante la tarde. A menudo, las personas subestiman la importancia de esta comida intermedia, que puede marcar la diferencia entre llegar a la cena satisfecho o con hambre.

En Argentina, es común que la merienda incluya opciones como facturas, galletitas o alfajores, que aunque son deliciosas, no siempre aportan los nutrientes necesarios. La clave está en balancear lo dulce con alimentos que contengan proteínas, fibra y grasas saludables para evitar picos de azúcar.

Una merienda óptima podría incluir frutas, yogur natural o frutos secos, que no solo son fáciles de preparar, sino que también ofrecen un perfil nutricional adecuado. Por ejemplo, un plátano con un puñado de nueces proporciona energía sostenida y ayuda a evitar la sensación de hambre.

Además, es importante considerar el momento de la merienda. Se recomienda consumirla entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que permite mantener estables los niveles de energía hasta la cena. Un buen equilibrio en esta comida puede mejorar la concentración y el ánimo, especialmente en estudiantes y trabajadores.

Los batidos también son una excelente opción para la merienda. Mezclando frutas, leche o yogur y un poco de avena, se obtiene una bebida nutritiva que sacia y es fácil de llevar. Así, se evita el consumo de snacks poco saludables a media tarde.

Por último, recordar que la hidratación es clave. Muchas veces, la sensación de hambre puede confundirse con la de sed. Mantenerse bien hidratado durante el día ayuda a controlar el apetito y contribuir al bienestar general.

Incorporar hábitos alimenticios saludables en la merienda no solo beneficia la salud física, sino también el rendimiento mental. La elección consciente de lo que se consume en este momento puede influir positivamente en el resto del día.