Santiago del Estero venció a Misiones en un partidazo y se metió en la final del Select 12 Norte

La selección santiagueña M17 se impuso por 15-12 en una semifinal muy disputada y quedó a un paso del título en el Campeonato Argentino Juvenil. Este domingo, desde las 17, buscará consagrarse ante Paraguay o Andina.

Hoy 14:39

La selección M17 de Santiago del Estero consiguió una gran victoria ante Misiones por 15 a 12 y se clasificó a la final del Select 12 Norte del Campeonato Argentino Juvenil. En un encuentro cargado de intensidad y suspenso hasta los últimos minutos, los juveniles santiagueños lograron sacar adelante un compromiso exigente y quedaron a un triunfo de la consagración.

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El representativo provincial se mantuvo siempre al frente en el marcador, aunque Misiones ofreció una dura resistencia y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre del partido. Pese a la presión de su rival, Santiago logró sostener la ventaja y terminó festejando una clasificación muy trabajada.

Los tries del conjunto santiagueño fueron obra de Pedro Páez y Joaquín Coronel, mientras que el propio Coronel aportó una conversión y Lucas Caldelari sumó un penal para completar los 15 puntos de la victoria.

Con este resultado, Santiago del Estero aseguró su lugar en la gran final del Select 12 Norte, donde enfrentará este domingo, desde las 17, al ganador de la semifinal que disputan Paraguay y Andina.

El seleccionado juvenil buscará coronar su participación con un nuevo triunfo y quedarse con el título del certamen.