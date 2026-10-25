Detenidos dos hombres por tráfico de cocaína en Tucumán

Dos hombres fueron arrestados en Tucumán tras un operativo que reveló el tráfico de más de 53 kilos de cocaína escondidos en un vehículo.

Hoy 17:19

En un reciente operativo antidrogas realizado en Tucumán, dos hombres han sido detenidos por el tráfico de cocaína, una acción que pone de relieve la lucha constante contra el narcotráfico en el norte argentino. Los efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto al Escuadrón "Buenos Aires", han llevado a cabo una investigación exhaustiva que culminó en la interceptación de dos vehículos sospechosos.

El operativo se inició con un control en la Patrulla Fija “El Naranjo”, donde se detuvo un Ford Focus que mostraba comportamientos inusuales. Al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron irregularidades en el torpedo. Tras una minuciosa revisión, se encontraron 50 paquetes que contenían una sustancia blanca, que posteriormente se verificó como cocaína mediante pruebas de campo Narcotest.

En total, se decomisaron 53 kilos 724 gramos de cocaína, lo que representa una considerable cantidad de droga que no llegará a las calles. Pero el operativo no se detuvo ahí. La investigación continuó al detectar un segundo vehículo, un Volkswagen Bora, que estaba programado para circular por el Puesto Fronterizo “Cabo Juan Vallejo”. Este auto era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana, quien se desempeñaba como “puntero” para la organización narcocriminal.

El Juzgado Federal de Garantías “Salta”, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, tomó cartas en el asunto, ordenando el decomiso de la droga y los vehículos involucrados en el tráfico. Además, se confiscó dinero en efectivo, celulares y documentación que podría ser crucial para la investigación en curso.

El magistrado a cargo emitió cuatro órdenes de allanamiento en relación a los domicilios de los dos individuos detenidos. Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca” y del Escuadrón 21, se logró geolocalizar y registrar simultáneamente las propiedades en la ciudad de Jujuy. Este conjunto de operaciones refleja la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

Como resultado de los registros, las autoridades incautaron una cantidad significativa de dinero: 10.268.300 pesos argentinos, 200 dólares, y 7.094 pesos bolivianos, además de siete celulares y tres títulos automotores. Este éxito operativo es un claro indicativo de la efectividad de las estrategias implementadas por las fuerzas de seguridad en la región.

Las acciones de las fuerzas de seguridad no solo reflejan su compromiso con la lucha contra el narcotráfico, sino también su capacidad para adaptarse y responder a la creciente complejidad de las redes criminales. El decomiso de estas substancias y la detención de los responsables son pasos importantes en el esfuerzo por mantener la seguridad y el bienestar de la comunidad.