Quimilí: destrozaron un tablero de básquet en el Paseo Sustentable y repudiaron el ataque

El hecho ocurrió en el barrio Triángulo y afectó las instalaciones deportivas de un espacio público. El intendente Diego Ponti cuestionó el daño al patrimonio de la comunidad.

Hoy 18:38

Uno de los tableros de acrílico de la cancha de básquet del Paseo Sustentable de Quimilí fue destruido en un nuevo episodio de vandalismo contra un espacio público. El hecho ocurrió en el barrio Triángulo y generó indignación por los daños ocasionados a las instalaciones recreativas.

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El ataque afectó un sector destinado a la práctica deportiva y al encuentro de niños, jóvenes y familias de la zona. La rotura del equipamiento perjudica el uso de la cancha, que forma parte de los espacios de recreación de ese sector de la ciudad.

Tras lo ocurrido, el intendente Diego Ponti expresó su repudio y cuestionó la destrucción de la infraestructura pública. “Destruir una obra pública es dañar el patrimonio de todos”, manifestó el jefe comunal, al remarcar que estos espacios pertenecen a toda la comunidad de Quimilí.

Por el momento, no se informó sobre la identificación de los responsables ni se precisó si se radicó una denuncia policial o si intervino alguna dependencia de seguridad. Tampoco se brindaron detalles sobre las medidas que se tomarán para reparar o reponer el tablero destruido.