Central Argentino ganó sobre la hora ante Social Pinto y sacó ventaja en el Regional

El Albo se impuso 2 a 1 como visitante en un partido cargado de emociones y definirá la serie de la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur en La Banda.

Hoy 18:15

Central Argentino consiguió un triunfo agónico por 2 a 1 frente a Social Pinto, en el partido de ida de la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto bandeño se quedó con una victoria clave gracias a un gol sobre el final y ahora definirá la serie ante su gente.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y el marcador se abrió en el cierre de la primera mitad. A los 47 minutos, Mauricio Ruiz apareció para marcar el 1 a 0 para Central Argentino, que se fue al descanso con ventaja.

En el complemento, el partido se volvió aún más complicado para el conjunto local, que sufrió las expulsiones de Ariel Sánchez y Diego Loaiza. Sin embargo, Social Pinto no se rindió y encontró el empate a los 42 minutos, cuando Sergio Gerbaudo marcó el 1 a 1 y desató el festejo de los locales.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Central Argentino volvió a golpear. A los 51 minutos del segundo tiempo, Martín Torres apareció para marcar el 2 a 1 definitivo y darle al Albo una ventaja fundamental de cara a la revancha.

Todo se define en La Banda

Con este resultado, Central Argentino regresará a La Banda con una ventaja importante. La vuelta se disputará en el estadio Osvaldo Juárez, donde el conjunto bandeño buscará sellar su clasificación a la próxima ronda ante su público.