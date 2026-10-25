Milei sigue desde Olivos el balotaje en Brasil y espera con cautela los resultados

El Presidente aguarda por el desenlace de la segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. En el Gobierno evitan anticipar escenarios y sostienen que hay que esperar los números oficiales.

Hoy 18:40

El presidente Javier Milei sigue desde la Quinta de Olivos el desarrollo del balotaje presidencial en Brasil, en una jornada clave para el futuro político de la región. Mientras se aguarda la definición entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en el Gobierno nacional predomina la cautela ante la incertidumbre por el resultado final.

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“Hay que esperar”, remarcaron desde distintas áreas del Ejecutivo, donde los funcionarios consultados evitaron realizar proyecciones anticipadas. Cerca de la Casa Rosada reconocieron que existe expectativa por el desenlace, aunque señalaron que mantienen una postura prudente hasta conocer los datos definitivos.

El escrutinio quedó interrumpido temporalmente luego de que la Justicia electoral extendiera el horario de votación hasta las 19, tras las dificultades denunciadas para trasladar electores en distintas localidades. Antes de la suspensión, con el 0,25% de las mesas escrutadas, Lula encabezaba el recuento con el 57,66% de los votos, frente al 42,34% de Flávio Bolsonaro.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el senador del Partido Liberal había obtenido el 47,03% de los sufragios, mientras que el actual mandatario brasileño alcanzó el 45,16%. En los días previos al balotaje, Milei manifestó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro y planteó la importancia de su eventual triunfo para el escenario regional. “Este domingo tenemos otra cita clave en Brasil, donde si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha”, sostuvo el viernes durante la gala anual de la Fundación Faro.