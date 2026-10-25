La UCR repudió los ataques de Milei al periodismo y advirtió sobre su “gravedad institucional”

El Comité Nacional del radicalismo cuestionó los insultos del Presidente contra periodistas y legisladores vinculados al caso $LIBRA y reclamó que cesen las agresiones.

Hoy 16:20

La Unión Cívica Radical (UCR) repudió este domingo los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y advirtió que sus expresiones representan una “enorme gravedad institucional” y afectan la convivencia democrática.

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El pronunciamiento del Comité Nacional apuntó contra los insultos y agravios dirigidos a cronistas que cubrieron el caso $LIBRA y a legisladores que integraron la comisión investigadora en el Congreso.

En el comunicado, el radicalismo sostuvo que Milei “pasó todos los límites” al afirmar que había que “quemar en la hoguera” a quienes responsabilizó por la cobertura y el seguimiento del caso.

La UCR también cuestionó que, lejos de retractarse, el mandatario ampliara posteriormente sus críticas durante una entrevista radial y a través de sus redes sociales.

“Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, advirtió el partido, que reclamó no naturalizar este tipo de expresiones.

El reclamo del radicalismo

El comunicado recordó además otros períodos de confrontación entre gobiernos y medios de comunicación, y sostuvo que la violencia verbal desde el poder puede tener consecuencias difíciles de controlar.

Por último, la UCR exigió al Presidente que “cese de inmediato con sus ataques contra la libertad de expresión” y convocó a sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a sumarse al reclamo.

El pronunciamiento cerró con una frase atribuida a Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.