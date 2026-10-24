Sarmiento de La Banda goleó a Atenas y sacó una gran ventaja en la ida

El Profe se impuso 3 a 0 en el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida y quedó muy cerca de avanzar a la próxima instancia.

Hoy 17:59

Sarmiento de La Banda dio un paso importante en la Reválida del Federal A al golear 3 a 0 a Atenas de Río Cuarto en el partido de ida de la segunda etapa. El elenco bandeño fue contundente y construyó una ventaja importante pensando en la revancha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Julio Díaz abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo. Iván Garzón apareció para marcar el 1 a 0 y darle tranquilidad al Profe, que se fue al descanso con la ventaja mínima.

En el complemento, Sarmiento liquidó rápidamente el encuentro. A los 7 minutos, Israel Roldán amplió la diferencia y puso el 2 a 0, mientras que apenas cinco minutos después, a los 12’, Perrone marcó el tercero para sentenciar el encuentro.

De esta manera, Sarmiento de La Banda consiguió un resultado que lo deja muy bien parado en la serie. Ahora deberá definir la clasificación el próximo fin de semana, cuando visite a Atenas de Río Cuarto, con una ventaja de tres goles.