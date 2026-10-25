VIDEO I El impresionante golazo de chilena de Ronaldo Martínez que dejó sin respuestas a Aguerre

El delantero paraguayo protagonizó una espectacular definición acrobática en el Madre de Ciudades y marcó uno de los goles más destacados de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Ferroviario sufrió una dura goleada por 5-0.

Hoy 23:49

Central Córdoba vivió una noche para el olvido ante Vélez Sarsfield en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde sufrió una contundente derrota por 5-0. Sin embargo, una de las imágenes más impactantes del encuentro fue el espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez, quien se convirtió en la gran figura del conjunto visitante.

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La impresionante definición llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero paraguayo convirtió el tercer gol del Fortín y prácticamente sentenció el encuentro ante el equipo santiagueño.

La jugada comenzó con un tiro de esquina que fue rechazado por la defensa de Central Córdoba. Después de una serie de rebotes dentro del área, la pelota quedó en poder de Martínez, quien sorprendió a todos con una maniobra de enorme calidad técnica.

El atacante levantó la pelota con su pierna derecha y ejecutó una espectacular chilena que terminó venciendo la resistencia de Alan Aguerre, arquero del Ferroviario, para establecer el 3-0 parcial.

El tanto desató el festejo de los futbolistas de Vélez y reflejó la superioridad que el conjunto de Liniers mostró durante buena parte del encuentro.

Martínez ya había convertido el segundo gol de su equipo a los 21 minutos de la primera mitad, cuando aprovechó una oportunidad frente al arquero santiagueño y definió por encima de su salida.

Además, el delantero paraguayo participó en la apertura del marcador al asistir a Matías Pellegrini, quien había establecido el 1-0 a los siete minutos del encuentro.

Con el correr de los minutos, la diferencia se hizo todavía más amplia. Robertone convirtió el cuarto tanto del Fortín y, sobre el cierre, Martínez completó su triplete desde el punto penal, después de una infracción cometida por Maciel.

De esta manera, el atacante cerró una actuación sobresaliente, con tres goles y una asistencia, mientras que Central Córdoba sufrió una de sus derrotas más duras de la temporada y continúa comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.

El gol de chilena fue, sin dudas, la gran postal de una noche adversa para el Ferroviario, que ahora deberá recuperarse de la goleada y enfocarse en su próximo compromiso frente a Platense.