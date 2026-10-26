El fútbol argentino podría cambiar en 2027: analizan un torneo de todos contra todos y sin zonas

La Liga Profesional estudia una modificación importante en el formato de competencia para la próxima temporada. La propuesta contempla mantener los torneos Apertura y Clausura, pero eliminar las zonas y enfrentar a los 30 equipos entre sí.

Hoy 17:35

El fútbol argentino podría experimentar una importante transformación a partir de 2027. Los dirigentes de la Liga Profesional analizarán una propuesta para modificar el sistema de disputa de la Primera División, con el objetivo de implementar un campeonato de todos contra todos y dejar atrás la división en dos zonas.

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La iniciativa será debatida el próximo jueves 29 de octubre, durante una reunión de los dirigentes de los clubes de Primera División en las oficinas de Puerto Madero. Aunque todavía no existe una resolución definitiva, el proyecto plantea cambios significativos en la organización de los torneos.

Según informó TyC Sports, la competencia mantendría los 30 equipos y los torneos Apertura y Clausura, pero con una modificación central: todos los clubes se enfrentarían entre sí a lo largo del año, además de disputar una jornada adicional destinada a los clásicos o emparejamientos especiales.

Cómo sería el nuevo formato de la Liga Profesional en 2027

La propuesta contempla eliminar las actuales zonas A y B y establecer una tabla general en la que participen los 30 equipos de Primera División.

Sin embargo, los torneos Apertura y Clausura continuarían disputándose y mantendrían sus respectivas instancias eliminatorias para definir a los campeones.

De acuerdo con el proyecto, en la fecha 15 se realizaría un corte en la tabla de posiciones y los 16 mejores equipos accederían a los playoffs del Apertura. Posteriormente, al llegar a la fecha 30, se repetiría el procedimiento para determinar los clasificados a la fase final del Clausura.

De esta manera, cada club se enfrentaría con los otros 29 participantes y tendría un partido adicional correspondiente a la jornada de clásicos, completando un total de 30 encuentros durante la fase regular de la temporada.

Se mantendría el campeón de la tabla anual

Otro de los puntos importantes de la propuesta es la continuidad del título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual.

Con este sistema, el conjunto que finalice en lo más alto de las posiciones habrá enfrentado a los otros 29 participantes, una de las principales diferencias respecto del formato actual.

En cuanto a la clasificación a las competencias internacionales, se mantendría el mecanismo vigente para repartir los cupos a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Los campeones del Apertura, Clausura, Liga Profesional y Copa Argentina continuarían teniendo sus lugares correspondientes, junto con los equipos mejor ubicados en la clasificación anual.

Qué pasaría con los descensos

Uno de los aspectos que todavía no fue definido es cómo se implementarían los descensos bajo el nuevo sistema de competencia.

También resta resolver qué ocurriría con la reducción de partidos. Durante 2026, cada equipo disputará 32 encuentros que suman para la tabla anual y los promedios, mientras que con el formato propuesto esa cantidad bajaría a 30.

Los dirigentes deberán evaluar si se establece algún mecanismo de compensación ante esa diferencia y cómo impactaría en la lucha por mantener la categoría.

Por el momento, el nuevo formato es solamente una propuesta y no fue aprobado oficialmente. La reunión del jueves será clave para conocer la postura de los clubes y determinar si el fútbol argentino avanzará hacia un campeonato de todos contra todos a partir de la temporada 2027.