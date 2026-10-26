Flávio Bolsonaro no podrá salir de Brasil tras el balotaje que ganó Lula da Silva

La Justicia dispuso una restricción contra el dirigente, quien aseguró que la Policía le exigió entregar su pasaporte. La medida se conoció después de la derrota electoral de este domingo.

Hoy 17:37

Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las elecciones presidenciales de Brasil frente al mandatario Lula, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por decisión de un juez de la corte suprema, “fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, dijo el senador derechista en un video.

Al derrotado candidato presidencial se lo investiga en una causa por presunta corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas por haber mediado para obtener financiación irregular del banquero Daniel Vorcaro, actualmente detenido, para filmar una película sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Además, según el diario Folha de San Pablo, desistió de reclamar la anulación de las elecciones ganadas por Lula.

Según el periódico, en lugar de solicitar la anulación, la campaña de Flávio debería interponer una Acción Judicial Electoral solicitando la anulación de la candidatura de Lula por abuso de poder económico.

El excandidato derechista dijo además que liderará la oposición al gobierno de Lula tras su derrota en el balotaje en Brasil.“Voy a organizar la oposición (...) No me van a callar, no me van a intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil”, afirmó.