El impacto del fraude con tarjetas y cómo protegerte en Argentina

En Argentina, el fraude con tarjetas de crédito ha aumentado significativamente en la última década, llevando a miles de personas a enfrentar situaciones complicadas. Si te clonaron la tarjeta, es crucial saber cómo actuar rápidamente para minimizar las pérdidas y proteger tu información.

Hoy 18:02

El fraude con tarjetas de crédito y débito es un problema creciente en Argentina, con un informe de la Cámara de Comercio Electrónico que revela que el 35% de los consumidores ha sido víctima de clonación en algún momento. Ante esta situación, es importante saber qué hacer si te clonaron la tarjeta.

Lo primero que debes hacer es contactar a tu banco o entidad emisora de la tarjeta inmediatamente. La mayoría de las instituciones financieras tienen un número de atención al cliente disponible las 24 horas para estos casos. Reportar la clonación es fundamental para que puedan bloquear tu tarjeta y evitar transacciones no autorizadas.

Una vez que hayas contactado a tu banco, es recomendable verificar tus movimientos recientes. Revisa cada transacción y anota aquellas que no reconoces. Esto te ayudará a proporcionar detalles específicos a tu entidad bancaria y facilitar el proceso de investigación.

Además, es aconsejable cambiar tus contraseñas y activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas asociadas con la tarjeta. Esto añade una capa extra de seguridad y puede protegerte de futuros fraudes. La prevención es clave en el mundo digital actual.

Es importante también realizar un seguimiento de tu informe de crédito. En Argentina, podés solicitar tu informe crediticio a entidades como el BCRA (Banco Central de la República Argentina). Esto te permitirá detectar cualquier actividad sospechosa en tu historial crediticio.

Por último, mantenerte informado sobre las nuevas tecnologías de seguridad en pagos es esencial. Las tarjetas con chip, por ejemplo, ofrecen mayor protección que las tradicionales. Familiarizarte con estas innovaciones puede ayudarte a prevenir problemas futuros con el uso de tus tarjetas.