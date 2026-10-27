Boca se prepara para la final de la Copa Sudamericana: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. La Conmebol dio a conocer los precios de las localidades y cómo será el proceso de venta para los hinchas.

27/10/2026

Boca Juniors ya palpita la gran final de la Copa Sudamericana 2026, en la que enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. A menos de un mes del encuentro, comenzaron a conocerse los detalles sobre la venta de entradas y los precios que deberán pagar los hinchas para presenciar la definición continental.

El Xeneize buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años y se espera una importante movilización de simpatizantes hacia territorio colombiano para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Según la información difundida, la Conmebol será la única encargada de comercializar las entradas, sin intervención de los clubes finalistas. La organización dispuso 12.000 localidades populares para cada equipo y alrededor de 40.000 plateas destinadas a la venta general.

Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa Sudamericana

La Conmebol estableció diferentes categorías de entradas, con valores que varían según la ubicación dentro del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Categoría 1: sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y zona neutral. Su precio es de 250 dólares .

sector preferencial ubicado detrás de los bancos de suplentes, con asientos numerados y zona neutral. Su precio es de . Categoría 2: plateas ubicadas en el lateral opuesto a los bancos de suplentes, con asientos sin numerar. El valor es de 180 dólares .

plateas ubicadas en el lateral opuesto a los bancos de suplentes, con asientos sin numerar. El valor es de . Categoría 3: tribunas populares detrás de los arcos, destinadas a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro. Cada entrada costará 90 dólares .

tribunas populares detrás de los arcos, destinadas a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro. Cada entrada costará . Hospitality: incluye una ubicación de Categoría 1 y servicios adicionales de hospitalidad, como catering y entretenimiento.

Cuándo comienza la venta de entradas

El proceso de comercialización tendrá diferentes etapas. La primera comenzará este miércoles 28 de octubre, desde las 14 de Argentina, con una preventa exclusiva para el público colombiano.

En esta instancia, cada comprador de nacionalidad colombiana podrá adquirir hasta cuatro entradas de Categoría 2, que deberán estar nominadas y podrán transferirse una sola vez a personas con documento de identidad colombiano.

Posteriormente, el viernes 30 de octubre, también desde las 14 de Argentina, se habilitará la venta general de localidades correspondientes a las categorías 1 y 2.

En cuanto a las entradas populares reservadas para los hinchas de Boca y Atlético Mineiro, todavía resta la confirmación oficial de la fecha de venta. Si bien trascendió el martes 3 de noviembre como una posible jornada de comercialización, la Conmebol aún no había ratificado ese día para ambas parcialidades.

La adquisición de los tickets se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial sudamericana.eleventickets.com, donde los interesados pueden registrarse previamente para recibir novedades.

Para completar el registro, los hinchas deberán proporcionar nombre, apellido, correo electrónico, país de residencia, fecha de nacimiento y seleccionar al equipo que acompañarán en la final.

De esta manera, Boca comienza a vivir la cuenta regresiva hacia la definición de la Copa Sudamericana, mientras miles de simpatizantes se preparan para viajar a Colombia con la ilusión de volver a celebrar un título internacional.