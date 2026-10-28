La Tabla Anual está al rojo vivo: ocho equipos pelean por el primer puesto y se vienen dos fechas decisivas

Boca y Argentinos Juniors comparten la cima con 57 puntos, mientras que Rosario Central y Vélez siguen de cerca. El Superclásico del domingo será uno de los partidos determinantes en la lucha por terminar en lo más alto.

27/10/2026

La Liga Profesional 2026 ingresó en su etapa decisiva y, cuando apenas restan dos jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, ocho equipos mantienen posibilidades matemáticas de quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual. Boca y Argentinos Juniors lideran la clasificación, pero varios perseguidores todavía sueñan con alcanzarlos.

El Xeneize suma 57 puntos y se mantiene en lo más alto gracias a su diferencia de gol de +21, mientras que Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de unidades, aunque con un registro de +11. Detrás aparecen Rosario Central, Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, River y Gimnasia de La Plata.

Uno de los encuentros que concentrará todas las miradas será el Superclásico entre Boca y River, programado para el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera. El equipo de la Ribera buscará sostener su liderazgo, mientras que el Millonario necesita ganar para continuar con posibilidades de alcanzar la cima.

Cómo está la pelea por la Tabla Anual

Boca: 57 puntos (+21).

57 puntos (+21). Argentinos Juniors: 57 puntos (+11).

57 puntos (+11). Rosario Central: 56 puntos (+15).

56 puntos (+15). Vélez: 55 puntos (+16).

55 puntos (+16). Independiente Rivadavia: 54 puntos (+9).

54 puntos (+9). Instituto: 53 puntos (+11).

53 puntos (+11). River: 52 puntos (+16).

52 puntos (+16). Gimnasia de La Plata: 51 puntos (+3).

Con seis unidades todavía en juego, la diferencia de gol podría resultar determinante si dos o más equipos finalizan con la misma cantidad de puntos. En ese aspecto, Boca cuenta con una ventaja importante sobre sus perseguidores.

Los partidos que les quedan a los ocho candidatos

Boca (57 puntos)

Fecha 15: River, de local, el domingo 1 de noviembre a las 15.

Fecha 16: Defensa y Justicia, de local, con día y horario a confirmar.

Argentinos Juniors (57 puntos)

Fecha 15: Atlético Tucumán, de visitante, el lunes 2 de noviembre a las 21.15.

Fecha 16: Huracán, de local, con día y horario a confirmar.

Rosario Central (56 puntos)

Fecha 15: Sarmiento, de visitante, el viernes 30 de octubre a las 21.15.

Fecha 16: Estudiantes de Río Cuarto, de local, con día y horario a confirmar.

Vélez (55 puntos)

Fecha 15: San Lorenzo, de local, el sábado 31 de octubre a las 19.15.

Fecha 16: Unión, de visitante, con día y horario a confirmar.

Independiente Rivadavia (54 puntos)

Fecha 15: Banfield, de local, el lunes 2 de noviembre a las 21.15.

Fecha 16: Gimnasia de Mendoza, de visitante, con día y horario a confirmar.

Instituto (53 puntos)

Fecha 15: Estudiantes de La Plata, de visitante, el sábado 31 de octubre a las 21.30.

Fecha 16: Newell's, de local, con día y horario a confirmar.

River (52 puntos)

Fecha 15: Boca, de visitante, el domingo 1 de noviembre a las 15.

Fecha 16: Aldosivi, de local, con día y horario a confirmar.

Gimnasia de La Plata (51 puntos)

Fecha 15: Estudiantes de Río Cuarto, de visitante, el viernes 30 de octubre a las 19.

Fecha 16: Belgrano, de local, con día y horario a confirmar.

Un cierre apasionante con el Superclásico como protagonista

La fecha 15 comenzará el viernes con los compromisos de Gimnasia de La Plata y Rosario Central, mientras que el sábado será el turno de Vélez e Instituto. El domingo se disputará el esperado Superclásico y el lunes completarán sus partidos Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

La última jornada también tendrá enfrentamientos importantes y podría llegar con varios equipos separados por una mínima diferencia de puntos.

De esta manera, la definición de la Tabla Anual promete mantenerse abierta hasta el final, con ocho protagonistas que buscarán terminar la temporada regular en lo más alto del fútbol argentino.