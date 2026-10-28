Dolor en el mundo del fútbol: murió la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años

Eulalia Marzetti atravesaba desde hacía tiempo un delicado estado de salud. Falleció en Pujato, Santa Fe, donde vivía junto a su marido.

Hoy 10:02

El fútbol argentino atraviesa horas de dolor tras conocerse la muerte de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, a los 74 años.

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La mujer falleció en Pujato, Santa Fe, donde residía junto a su marido, Ángel, con quien tuvo a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Según trascendió, Scaloni se encuentra en camino hacia el velorio, que se realizará de manera íntima y reservado para los familiares y allegados más cercanos.

Eulalia atravesaba desde hacía varios años un delicado estado de salud, una situación que el propio entrenador de la Selección Argentina había mencionado públicamente en distintas oportunidades.

En 2021, tras un partido de Eliminatorias, Scaloni había hablado con emoción sobre el estado de su madre y reconoció que atravesaba un momento personal complejo.

Con el paso del tiempo, el técnico continuó al frente de la Selección y terminó conduciendo al equipo argentino a la conquista de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022.

En aquel período, Scaloni dedicó públicamente algunos de sus logros a su madre y expresó en más de una ocasión el fuerte vínculo que los unía.

Tras conocerse la noticia, desde la Asociación del Fútbol Argentino expresaron sus condolencias al entrenador y a toda su familia, mientras distintas figuras del fútbol comenzaron a acompañarlo con mensajes de afecto.