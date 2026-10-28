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“Todo un país te abraza”: el mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá

El presidente de la AFA le dedicó unas palabras al DT de la Selección argentina por el fallecimiento de Eulalia Marzetti a los 74 años.

Hoy 10:11
Falleció la mamá de Lionel Scaloni

Claudio “Chiqui” Tapia expresó su apoyo a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, y le hizo llegar un mensaje de afecto en medio del difícil momento familiar que atraviesa el director técnico.

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Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.

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Además, Tapia le transmitió su acompañamiento y cerró su mensaje con una despedida para Marzetti. “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, expresó.

El comunicado de la AFA por la muerte de la mamá de Scaloni

La Asociación del Fútbol Argentino también publicó un mensaje institucional para acompañar al entrenador y a sus seres queridos tras la pérdida.

La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.

El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó la entidad en sus redes sociales.

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