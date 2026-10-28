“Todo un país te abraza”: el mensaje de Chiqui Tapia a Scaloni tras la muerte de su mamá

El presidente de la AFA le dedicó unas palabras al DT de la Selección argentina por el fallecimiento de Eulalia Marzetti a los 74 años.
Claudio “Chiqui” Tapia expresó su apoyo a Lionel Scaloni tras la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, y le hizo llegar un mensaje de afecto en medio del difícil momento familiar que atraviesa el director técnico.
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“Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá”, escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en sus redes sociales.
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Además, Tapia le transmitió su acompañamiento y cerró su mensaje con una despedida para Marzetti. “Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”, expresó.
“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti.
El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó la entidad en sus redes sociales.