Olímpico presenta el Bingo de la Familia

La institución bandeña se prepara para una jornada especial con el Bingo de la Familia – Edición Millonaria, una propuesta que combinará entretenimiento, sorteos y diferentes atractivos.

Hoy 10:58

El Club Ciclista Olímpico La Banda realizará el domingo 1 de noviembre, desde las 18 horas, una nueva edición de su tradicional bingo, con un premio mayor de un millón de pesos, feria de emprendedores, food trucks y actividades recreativas para todas las edades.

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La institución bandeña se prepara para una jornada especial con el Bingo de la Familia – Edición Millonaria, una propuesta organizada por Olímpico Eventos que combinará entretenimiento, sorteos y diferentes atractivos para disfrutar en sus instalaciones.

La gran expectativa estará centrada en la posibilidad de ganar un millón de pesos en la jugada principal. El programa contempla además cuatro sorteos previos, con $100.000 para el primero, $200.000 para el segundo y tercero y $300.000 para el cuarto.

Las entradas anticipadas tendrán un valor de $4.000, mientras que el día del evento podrán adquirirse a $5.000. El cartón para la jugada millonaria costará $5.000 y los restantes $3.000 cada uno, con una promoción de dos por $5.000.

El evento incluirá también una feria de emprendedores, food trucks, propuestas lúdicas y recreativas para chicos y grandes, además de cientos de obsequios para los presentes, en un espacio pensado para compartir en familia.

Con esta iniciativa, Olímpico busca fortalecer su vínculo con la comunidad y continuar promoviendo actividades sociales que trascienden lo deportivo, consolidando sus instalaciones como un lugar de encuentro y participación.

Desde la organización se invita a socios, simpatizantes y vecinos de La Banda y zonas aledañas a sumarse a esta propuesta, que promete una tarde de diversión, grandes expectativas y entretenimiento para toda la familia.