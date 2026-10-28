¿El Gobierno argentino ayudó a Flavio Bolsonaro a salir de Brasil?

La familia Bolsonaro contrató un vuelo que tenía previsto despegar desde Puerto Iguazú en la madrugada del martes. Según Flightradar24, el avión había llegado a Puerto Iguazú desde Buenos Aires.

Hoy 11:17

El excandidato a presidente del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, ingresó ayer a última hora de la noche a la Argentina por la frontera de Foz de Iguazú y se tomó un vuelo privado junto a su esposa y sus hijas con destino final en Estados Unidos. El Gobierno argentino coordinó y colaboró con el operativo que posibilitó su salida. Mientras las versiones apuntaban a que había salido de su país durante la tarde, el dirigente estuvo trasladándose por vía terrestre durante toda la jornada.

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La familia Bolsonaro contrató un vuelo privado que tenía previsto despegar desde Puerto Iguazú a las 2 de la madrugada del martes. El avión era un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW, de la empresa argentina Baires Fly S.A., que el lunes por la noche pidió trámites de Aduana y Migraciones para cuatro pasajeros y tres tripulantes. Según datos de Flightradar24, el avión había llegado a Puerto Iguazú desde Buenos Aires.

Aunque los Bolsonaro contaban con un plan de contingencia por una eventual derrota, los acontecimientos de las horas posteriores a la elección aceleraron los planes. Un día antes, el propio Bolsonaro había denunciado en un video que agentes de la Policía Federal lo abordaron al salir de la casa de su padre en Brasilia para notificarle una decisión del juez Alexandre de Moraes: entregar sus pasaportes y no salir del país. La medida está ligada a una investigación por presunto lavado de dinero.

Así, la extracción vía Puerto Iguazú resultó la primera opción. Uno de los asuntos que generó mayor discusión en el operativo fue cómo explicar que un avión privado pudiera estar estacionado tanto tiempo sin generar suspicacias. En estricta confidencialidad, una fuente del sector aeronáutico comentó a Infobae que la programación del vuelo hacia las 2 de la mañana del martes con destino a Estados Unidos se conoció fácilmente luego de que la empresa lo programara.

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Bolsonaro modificó de manera sustancial la modalidad de su traslado. Los tiempos posteriores coinciden con las especulaciones de que esa familia se trasladó en una camioneta desde su residencia en Brasilia hasta el Aeropuerto de Puerto Iguazú. La distancia entre ambos destinos es de aproximadamente 1.600 km, más de 20 horas de conducción sin contar paradas, desvíos ni la espera en la frontera.

Quienes suelen hacer ese tipo de traslados recomiendan planearlo en dos días, pero el tiempo apremiaba para los Bolsonaro. Ante el cambio de planes, los responsables de organizar la logística precisaban ganar tiempo por varios motivos para evitar las siguientes medidas:

Una alerta roja de Interpol.

Que no se interviniera el pasaporte italiano de Flávio.

Que no se reforzara el control migratorio en Foz de Iguazú.

La noticia de la potencial salida del país de Bolsonaro generó estupor en Brasil y tardó poco en tener escala global. Con ello llegaron los cruces de versiones de todo tipo, con la certeza que ya había salido de Brasil.

Fueron muy pocos los funcionarios del Gobierno argentino que sabían del operativo. Al menos al comienzo. Luego, hubo autoridades legales de diferentes estamentos del Poder Ejecutivo que asesoraron sobre los diferentes escenarios que podían llegar a producirse para evitar que la administración libertaria pudiera ser pasible de sanciones. “Queríamos hacerlo lo más prolijo posible”, admite una altísima fuente de la Casa Rosada.

El comunicado de Migraciones que confirmó la entrada al país y el despegue de Bolsonaro y su familia fue publicado ayer por la madrugada para que la versión oficial del hecho ya estuviera instalada. Aunque horas antes, mientras Infobae informaba del avión que lo estaba esperando y en el que finalmente se trasladó, habían desmentido todo.

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”, informó el organismo presidido por Pablo Seoane, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

Y agregó: “A las 23:30, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”.

Bolsonaro ingresó al país con su pasaporte italiano y su familia con su documentación habitual, debido a que ellos no estaban alcanzados por la medida judicial. En el Gobierno afirman que no se cometió ninguna irregularidad en términos jurídicos.

Al conocerse la noticia, bloques opositores en el Congreso anunciaron que están preparando interpelaciones a los ministros Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno, para conocer cómo se brindó una asistencia operativa con organismos como Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otras.

Tanto el presidente Javier Milei como funcionarios de primera línea de la administración nacional estuvieron al tanto de la organización logística de la salida de Bolsonaro.

La ruta de vuelo por la que finalmente salieron los cuatro brasileños no fue directo hacia Fort Lauderdale, como se preveía originalmente: hizo escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible. Para aterrizar finalmente a las 10:30 am de Argentina del miércoles en Miami.

Una fuente diplomática de Itamaraty en diálogo con Infobae expresó su preocupación sobre las repercusiones políticas en la relación bilateral, la cual ya se encuentra deteriorada. “Fue una provocación”, sintetizan. El Palacio do Planalto no realizó una comunicación oficial del hecho hasta la publicación de este artículo.