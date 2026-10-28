Pequeño susto: quiso acariciar un tiburón y casí le muerde la mano

El encuentro ocurrió durante una expedición de recopilación de datos sobre ejemplares marinos para una investigación.
Un gran tiburón blanco se abalanzó hacia la mano de una mujer cuando esta intentaba tocarlo frente a la costa de la isla de Tybee, en Georgia.
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El encuentro ocurrió durante una expedición de recopilación de datos sobre ejemplares marinos para una investigación.
La empresa organizadora aseguró que la mujer "nunca estuvo en peligro" y que la tripulación tenía al animal bajo control, aunque calificó la reacción del tiburón como "un recordatorio de la importancia de respetar la vida silvestre".
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