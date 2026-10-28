Pequeño susto: quiso acariciar un tiburón y casí le muerde la mano

El encuentro ocurrió durante una expedición de recopilación de datos sobre ejemplares marinos para una investigación.

Hoy 11:50

Un gran tiburón blanco se abalanzó hacia la mano de una mujer cuando esta intentaba tocarlo frente a la costa de la isla de Tybee, en Georgia.

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El encuentro ocurrió durante una expedición de recopilación de datos sobre ejemplares marinos para una investigación.

La empresa organizadora aseguró que la mujer "nunca estuvo en peligro" y que la tripulación tenía al animal bajo control, aunque calificó la reacción del tiburón como "un recordatorio de la importancia de respetar la vida silvestre".