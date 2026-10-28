El abogado Juan José Sain dejará la defensa de Diego París en la revisión de su condena

El letrado explicó que tomó la decisión por diferencias de criterio y falta de apoyo, y señaló que los honorarios profesionales también influyeron. El martes se realizará una audiencia vinculada con el recurso presentado.

Hoy 12:25

El abogado Juan José Sain anunció que dejará la defensa de Diego París en el marco del proceso de revisión de su condena a siete años de prisión, acusado de múltiples abusos sexuales y acoso.

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El letrado explicó que la decisión responde a diferencias de criterio, a la falta de acompañamiento y a cuestiones económicas.

"No soy un hombre de abandonar el barco al final, pero a veces las situaciones personales inciden”, sostuvo Sain al explicar su determinación. En ese sentido, remarcó que su trabajo en la causa tuvo resultados que consideró importantes: “Tenemos una historia muy larga y no es por autoreferenciarme, pero de mucho éxito en su defensa. Hemos bajado de 18 años de prisión a 7”.

El abogado también hizo referencia a la importancia del respaldo que necesita para continuar con su labor. “Por no compartir puntos de vista y no recibir el apoyo que todo abogado necesita, por más que tenga experiencia, decido dejar la causa”, expresó.

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Sobre las cuestiones económicas, Sain señaló que los honorarios profesionales son fundamentales para sostener el trabajo. “Nosotros vivimos de esto, pero no es el único tema”, afirmó. Y agregó que, aunque pudo haber colaborado durante mucho tiempo, llegó a un punto en el que no puede continuar haciéndolo.

La revisión de la condena

En relación con el proceso judicial, el letrado indicó que el martes habrá una audiencia con la participación de los querellantes particulares y de quienes no formaron parte de la condena.

Sain explicó que se cumplió con la presentación del recurso correspondiente y que ahora se avanzará con la audiencia destinada a tratar ese planteo. También señaló que en esta instancia volverán a intervenir las personas que habían quedado desplazadas del proceso.

Diego Paris

El caso se remonta a denuncias por abuso sexual presentadas en 2019. De acuerdo con los antecedentes mencionados por el abogado, París fue detenido y posteriormente liberado en distintas oportunidades, hasta que el tribunal lo condenó a siete años de prisión por dos hechos de abuso sexual simple reiterado.

Al justificar su decisión, Sain insistió en que su postura no implica desconocer el procedimiento judicial. “Yo tengo respeto a la institucionalidad, hemos cumplido, hicimos el recurso de alzada, presentamos, y ahora llega el momento de audiencia para tratar el recurso”, manifestó.

Finalmente, el abogado subrayó que el acompañamiento necesario para sostener una defensa no se limita a la presencia de familiares y amigos, sino que también incluye el respaldo económico. “El apoyo no es solamente presencia familiar, ayuda, amigos, también es dinero. Y nosotros somos trabajadores”, concluyó.