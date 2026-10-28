Video: un policía mató a un delincuente al defenderse de un robo

El suboficial de la PFA llegaba a su casa, en el partido de San Martín, cuando fue sorprendido por cuatro ladrones y uno de ellos fue abatido. Detuvieron a un cómplice de 14 años y otros dos están prófugos.

Hoy 12:32

Un suboficial mayor de la Policía Federal, que se encontraba franco de servicio, mató a uno de los delincuentes que intentó asaltarlo en la puerta de su casa en Billinghurst, partido de San Martín.

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El episodio ocurrió el martes, cerca de las 18, en el cruce de las calles Paraná y Belgrano, a metros de la plaza Güemes.

De acuerdo con la información oficial, el efectivo estaba llegando a bordo de su auto cuando, al bajar, fue rodeado por un grupo de cuatro personas (tres hombres y una mujer) que, bajo amenazas, le exigieron que entregara las llaves del coche.

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El suboficial se identificó como integrante de la fuerza y sacó su arma reglamentaria. En ese contexto, se produjo un feroz tiroteo en el que uno de los asaltantes resultó herido de gravedad y murió en el lugar.

Al pedir apoyo, los policías de la Comisaría 5° de San Martín lograron detener a un adolescente de 14 años en las inmediaciones del lugar, que habría participado del intento de robo. Los otros dos sospechosos lograron escapar y son intensamente buscados.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de San Martín.