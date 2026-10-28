Realizaron cinco allanamientos por el robo a un maxi kiosco: un detenido y bienes recuperados

Los procedimientos se realizaron en el barrio Los Lagos y en la localidad de Los Mojones. Ramón Alberto Díaz, de 40 años, fue detenido y la Policía secuestró parte de los elementos

Hoy 13:13

La investigación por el robo al maxi kiosco Emilia, en el barrio Huaico Hondo, derivó en cinco procedimientos en el barrio Los Lagos y en la localidad de Los Mojones.

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Ramón Alberto Díaz, de 40 años, fue detenido y la Policía secuestró parte de los elementos denunciados como sustraídos.

El robo fue denunciado el 4 de octubre de 2026, luego de que se descubriera que habían violentado el candado del comercio ubicado sobre avenida Belgrano Norte al 2168. Del lugar faltaban garrafas, electrodomésticos, un celular, una bicicleta de ruta marca Trek, mercadería y $45.000 en efectivo.

Por disposición de la fiscal auxiliar Dra. Victoria Ledesma y mediante orden del juez de Control y Garantías Dr. Sergio Guillet, se concretaron cinco allanamientos. En uno de ellos fue detenido Díaz, mientras que en otros se secuestraron una pava eléctrica metálica, una balanza digital y una garrafa de 10 kilos.

La investigación también apunta a Ismael Jesús Jiménez, alias “Tripa”, sobre quien se había dispuesto la detención, aunque el procedimiento en su domicilio arrojó resultado negativo respecto de esa medida.

La causa está caratulada como robo simple y continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.