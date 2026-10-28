Elías Suárez participó de la inauguración de la Plaza de las Ciencias

El nuevo espacio está ubicado en el barrio Alberdi y cuenta con una superficie de 5.411 metros cuadrados para promover el aprendizaje interactivo, la divulgación científica y el esparcimiento familiar.

Hoy 14:07

El gobernador Elías Suárez acompañó este miércoles por la mañana a la intendente de la ciudad Capital, Norma Fuentes, en el acto de inauguración de la Plaza de las Ciencias, ubicada en la intersección de Av. Belgrano y Bolivia, en el barrio Alberdi, un predio de 5.411 metros cuadrados diseñado para promover el aprendizaje interactivo, la divulgación científica y el esparcimiento familiar.

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También fueron parte de esta actividad el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Justicia, Matilde O'Mill; de Salud, Natividad Nassif; y el secretario de Coordinación de Gabinete Municipal, Mario Benavente, junto a delegaciones escolares y vecinos del barrio Alberdi.

El trazado de la obra integra diversas zonas temáticas diseñadas para el abordaje de conceptos específicos de las ciencias exactas y naturales. En el sector de Energía y Movimiento, los visitantes pueden interactuar con dispositivos que demuestran las leyes de la física y la generación limpia. Asimismo, la zona dedicada al Sonido incorpora estructuras acústicas recreativas para comprender la propagación de ondas, mientras que el módulo de Óptica ofrece instalaciones visuales basadas en fenómenos de reflexión y refracción.

La propuesta se completa con el área del Ciclo del Agua, orientada a la concientización sobre el uso y valor de este recurso natural mediante dinámicas hidráulicas.

En el acceso principal al predio se destaca un reloj solar ecuatorial gigante que no solo funciona como referencia científica del parque, sino que además se consolida como un nuevo punto de encuentro identitario para la zona norte de la ciudad.

Tras el recorrido de las autoridades y la invocación religiosa, la intendenta Norma Fuentes subrayó el impacto educativo y comunitario que representa esta nueva infraestructura urbana: “Hoy no estamos inaugurando un espacio más; venimos a entregar a la ciudad un lugar de encuentro, descubrimiento y construcción colectiva. Esta Plaza de las Ciencias representa una apuesta al futuro, a la curiosidad y al pensamiento crítico, acercando el conocimiento a la comunidad para brindar mayores herramientas e igualdad de oportunidades a nuestros niños y jóvenes”, dijo.

Asimismo, Fuentes agradeció al gobernador Elías Suárez “por su mirada puesta en la educación como pilar de desarrollo para Santiago del Estero”; así como también al Ministerio de Educación y al ITSE.

“El verdadero valor de esta obra estará en la participación activa de cada vecino y de las escuelas; cuidarla y hacerla propia es la manera en que las obras públicas adquieren su verdadero sentido”, concluyó.

También el mandatario santiagueño expresó su satisfacción por concretar este proyecto y remarcó la importancia de consolidar ámbitos comunitarios que integren recreación y ciencia elemental.

A su turno, Elías Suárez consideró importante “destacar cuestiones sencillas pero fundamentales” de este espacio. “La primera –señaló- es encontrarnos en un espacio participativo que integra el esparcimiento con el aprendizaje. Es valioso encontrar a los vecinos compartiendo un espacio público donde podemos traer a nuestros hijos y nietos, y contar con un ámbito para explicar o entender juntos cuestiones de la ciencia elemental que forman parte de nuestra vida cotidiana”.

El mandatario hizo además un especial reconocimiento a las acciones desarrolladas en los últimos años en materia de infraestructura pública.

Antes de finalizar dejó un afectuoso saludo a Norma Fuentes, Mario Benavente y a todos los vecinos de la ciudad