“Podría llevar años”: la ONU descartó revisar en corto tiempo la condena de Cristina Kirchner

Además el Comité de Derechos Humanos del organismo multilateral aclaró que todavía no decidió si revisará las presentaciones que hicieron los abogados de la expresidenta.

Hoy 13:34

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad: “Podría llevar años”. Las presentaciones son por la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisión de la prisión domiciliaria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo aclaró que todavía no decidió si analizará las presentaciones de los abogados de la expresidenta y advirtió que de admitirlas a trámite la decisión podría demorarse “varios años”.

Te recomendamos: Hotesur y Los Sauces: para la acusación Néstor y Cristina Kirchner "montaron una organización criminal"

El grupo de expertos independientes que integran el Comité respondió, ante una consulta de la agencia EFE: “Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.

Los abogados de Cristina Kirchner, Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron que la presentación incluye tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.

La expresidenta cumple en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

Te recomendamos: Alberto Fernández cruzó a Cristina Kirchner: “Si le hubiera hecho caso, hubiera volado todo por los aires”

Qué es y cómo funciona el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante el que Cristina Kirchner hizo presentaciones

La expresidenta anunció en julio que reclamaría la sentencia judicial ante ese comité, que vela por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero cuyas decisiones no tienen carácter vinculante. La Argentina es Estado parte del Pacto, después de haberlo ratificado en 1986.

El comité de 18 expertos, presidido actualmente por el surcoreano Changrok Soh, recordó que, una vez presentada una denuncia, sólo la decisión sobre si es admitida o no a trámite ya puede tardar varios meses, debiendo cumplir una serie de requisitos formales.

Entre ellos, citó el comité, el denunciante debe haber agotado todas las instancias judiciales pertinentes del Estado en cuestión, aunque se admiten algunas excepciones, como por ejemplo si el procedimiento nacional se prolongó de forma indebida.

Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner hicieron otra presentación ante la ONU para que se revise la condena

Además de la presentación inicial, la defensa de la exmandataria hizo otro planteo ante el Comité para cuestionar la condena. Concretamente, lo que presentaron sus abogados es una adenda a la comunicación individual que se radicó anteriormente.

Rafael Valim, uno de los abogados de la expresidenta, le dijo a TN que con esta adenda “se informa al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación de Cristina Kirchner. Primero, denuncia actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública la presentación ante el Comité”.

“Segundo, aporta una nueva prueba surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos, que contradice un fundamento central de la condena en la causa Vialidad. Tercero, denuncia más intimidación, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de CFK , en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, detalló el abogado.

El equipo jurídico de la expresidenta, integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, argumentó que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. La presentación ante Naciones Unidas se sumó a las distintas acciones impulsadas para intentar revertir los alcances de la sentencia.