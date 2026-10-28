Reclaman declarar la "emergencia en violencia de género" tras el femicidio en Clodomira

Analía Santilli, de la Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad, advirtió que la provincia triplica la media nacional de femicidios y advirtió por el "discurso de odio" que promueve el Gobierno Nacional.

Hoy 13:33

A raíz del reciente femicidio ocurrido en Clodomira, Analía Santilli, integrante de la Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad, reclamó que se declare la emergencia en violencia de género y pidió fortalecer las políticas de prevención y asistencia. En diálogo con Radio Panorama, sostuvo que es necesario que el Estado asuma un rol central frente a una problemática que, según advirtió, se agravó en Santiago del Estero.

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“Se ha triplicado la tasa de femicidios en Santiago del Estero. Mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres y seguramente vamos a tener más víctimas”, expresó. En ese contexto, consideró necesaria una declaración de emergencia nacional y cuestionó las políticas del Gobierno nacional en materia de género y por por propagar un "discurso de odio"

Santilli afirmó que se debilitaron instituciones destinadas a proteger a las mujeres y señaló la ausencia de campañas de concientización. Además, sostuvo que el Gobierno provincial debe garantizar un presupuesto suficiente para que los organismos de prevención y asistencia tengan presencia en todo el territorio.

Las denuncias previas y la violencia de género

Al referirse al caso de Clodomira, la referente destacó que la víctima habría realizado denuncias antes del crimen. En ese sentido, advirtió sobre la importancia de que las situaciones de violencia sean atendidas de manera adecuada y no se consideren hechos aislados.

“Antes, seguramente hubo otros hechos de violencia, pero la Policía lo toma como un hecho más y tiene esa idea patriarcal donde la mujer está subsumida a la figura de un varón”, manifestó.

También hizo hincapié en las conductas de control dentro de las relaciones de pareja. “Los celos son violencia, son control y tiene que ver con una manera de ver los vínculos donde el varón se cree dueño de la vida y la muerte de la mujer y de sus hijos también”, afirmó.

En esa línea, Santilli consideró que la protección de las mujeres debe convertirse en una prioridad estatal. “El Estado tiene que tomar como prioridad la vida de las mujeres, así como en el discurso se dice que se va a luchar contra el hambre y la pobreza”, sostuvo.

Qué implica la emergencia en violencia de género

La representante de la fundación explicó que declarar la emergencia debe ir acompañado de un plan integral de prevención, protección y asistencia. Según indicó, no alcanza con la existencia de leyes, sino que es necesario garantizar su aplicación efectiva y la intervención de las instituciones.

Asimismo, planteó que las familias que quedan sin una madre a raíz de un femicidio necesitan acompañamiento económico y psicológico, entre otras formas de asistencia.

Santilli también destacó la importancia de la educación desde los primeros años. En ese sentido, propuso que los niños reciban información sobre violencia de género y desigualdad, y recordó el papel que cumplía la Educación Sexual Integral (ESI) en la formación y la prevención.

“La batalla es cultural y el Estado tiene un papel muy importante”, afirmó. Finalmente, insistió en que las campañas de concientización y los recursos para acompañar a las víctimas deben llegar a todas las localidades de la provincia, para evitar que la prevención y la asistencia dependan del lugar donde vive cada mujer.