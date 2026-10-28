VIDEO I Bruno Ingratta cuestionó las condiciones de la cancha de Mitre Básquet y pidió revisar su habilitación: "No se puede jugar"

El entrenador de Belgrano BBC advirtió sobre los riesgos para los jugadores y pidió que se revisen las condiciones de habilitación: "ya que están sentados y no tienen nada que hacer, vean cómo mejorar el básquet, sería un golazo”.

Hoy 13:31

El entrenador de Belgrano BBC, Bruno Ingratta, lanzó fuertes críticas en sus redes sociales contra el estado de la cancha de Mitre Básquet, luego del encuentro disputado en el 8 de Abril por la sexta fecha del PreFederal.

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Si bien reconoció que el Aurinegro fue superior durante el partido, el técnico cuestionó las condiciones del campo de juego y aseguró que no reúne los requisitos adecuados para disputar encuentros de básquet.

En primer lugar, Ingratta destacó el rendimiento del rival y reconoció los méritos de la victoria. “Nos ganó bien, no le pudimos encontrar la vuelta y fallamos tiros solos”, expresó.

Sin embargo, luego apuntó directamente contra el estado de las instalaciones y describió distintas irregularidades que, según sostuvo, afectan tanto el desarrollo del juego como la seguridad de los deportistas.

“No se puede habilitar una cancha de la forma que habilitan la de Mitre, los mosaicos están quebrados, hay cuatro pozos que ni siquiera están tapados que son de los aros de cesto, llenos de tierra, no se pueden limpiar más, lo limpiaron y todo, las líneas están desmarcadas”, manifestó.

En ese sentido, el entrenador también cuestionó los criterios utilizados para habilitar el estadio y apuntó contra quienes tienen responsabilidades en la organización de la competencia.

“Si hablamos de integridad física, psicológica y de todas las boludeces que se les antoja poner a los que escriben los comunicados, estoy convencido de que no tienen ni idea, son todos oficinistas que nunca pisaron una cancha seguramente”, sostuvo.

Además, advirtió que las condiciones del piso generan dificultades para los propios jugadores de Mitre. “Hasta los jugadores de Mitre van con miedo a hacer bandeja, se juega a tirar incómodo, se resbalan todo el tiempo, tienen miedo de caerse, se lo ve. Es malo de verlo para los dos equipos, se nota muchísimo”, agregó.

Ingratta aclaró que sus críticas no son contra Mitre

A pesar de la dureza de sus declaraciones, el entrenador de Belgrano BBC aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra la institución aurinegra. Por el contrario, manifestó su deseo de que el club pueda competir en categorías superiores del básquet nacional.

“No estoy en contra de Mitre, me encanta y tengo familiares adentro, ojalá ese club pueda jugar el Federal porque tienen recursos para jugar Liga Argentina, me encantaría tener un equipo más en Santiago y que haga las cosas bien, pero no se puede jugar, es la realidad”, expresó.

De esta manera, Ingratta diferenció sus críticas a la infraestructura del estadio de su valoración sobre el club y sus posibilidades deportivas, al tiempo que insistió en la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para la competencia.

El duro diagnóstico sobre el básquet santiagueño

Por último, el entrenador amplió sus cuestionamientos a la situación general del básquet de Santiago del Estero y pidió que los responsables revisen las condiciones de las canchas y trabajen para mejorar el desarrollo de la disciplina.

“Ojalá los que habilitaron la cancha y tienen miedo de que algún periodista les diga algo vayan y lo miren, seguramente me van a criticar todo lo que estoy diciendo”, manifestó.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el presente de la actividad en la provincia: “El básquet de Santiago está en un muy mal momento, hace años que no sacamos jugadores, venimos sufriendo lo mismo, ya que están sentados y no tienen nada que hacer, vean cómo mejorar el básquet, sería un golazo”.

Las declaraciones de Ingratta pusieron el foco en el estado de las instalaciones deportivas y en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los jugadores que participan de las competencias del básquet santiagueño.