Arruabarrena tiene una duda en el ataque de Boca para el Superclásico ante River

El entrenador xeneize define los últimos detalles del equipo que recibirá al Millonario el próximo domingo en La Bombonera. Tres futbolistas se disputan dos lugares en la delantera para acompañar a Miguel Merentiel.

Hoy 14:05

Boca Juniors continúa con su preparación para el esperado Superclásico frente a River Plate, que se disputará el próximo domingo desde las 15 en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2026. Aunque Rodolfo Arruabarrena tiene prácticamente definido el equipo titular, todavía mantiene una incógnita importante en el ataque.

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El entrenador xeneize deberá elegir a dos futbolistas entre Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco para acompañar a Miguel Merentiel en la ofensiva. Los tres jugadores cuentan con posibilidades de estar desde el arranque y sus rendimientos durante los entrenamientos serán determinantes para la decisión final.

En la agónica victoria por 1-0 frente a Independiente, el pasado domingo, Arruabarrena apostó por Velasco y Flores como titulares, mientras que Villa comenzó el encuentro entre los suplentes. Sin embargo, el colombiano ingresó durante el partido y terminó siendo decisivo al asistir a Facundo Herrera en el único gol de la tarde.

Además, Villa venía de cumplir una destacada actuación frente a Vasco da Gama en Brasil, donde también aportó una asistencia para un tanto de Merentiel. Estas intervenciones fortalecieron sus posibilidades de recuperar la titularidad en uno de los compromisos más importantes del calendario.

Las alternativas que analiza Arruabarrena

La elección dependerá principalmente de la propuesta ofensiva que pretenda implementar el Vasco frente al conjunto millonario. Si busca mayor velocidad, profundidad y desequilibrio por las bandas, Villa y Flores aparecen como alternativas para integrar el ataque.

En cambio, si prioriza la circulación y el control de la pelota, Alan Velasco podría ganarse un lugar entre los titulares. El ex Independiente ya dejó atrás el desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos tanto en Brasil como en el estadio Libertadores de América.

Por su parte, Flores no mostró su mejor versión en sus últimas presentaciones, una situación que podría influir en la determinación del cuerpo técnico. De todas maneras, ninguno de los tres futbolistas tiene asegurado su lugar y la competencia permanece abierta.

El posible equipo de Boca para enfrentar a River

Más allá de la incertidumbre en el frente de ataque, Arruabarrena mantendría la base del equipo que derrotó a Independiente, con una modificación en el lateral izquierdo: Lautaro Blanco regresaría a la titularidad en reemplazo de Malcom Braida.

De esta manera, la probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; dos entre Leonel Flores, Sebastián Villa y Alan Velasco; y Miguel Merentiel.

Otra de las novedades podría estar en el banco de suplentes, ya que Tomás Belmonte, quien sufrió una rotura de meniscos en la rodilla derecha a principios de octubre, tendría posibilidades de integrar la convocatoria si responde favorablemente durante las próximas prácticas.

Con el Superclásico cada vez más cerca, Boca buscará llegar en las mejores condiciones al duelo contra River, mientras Arruabarrena termina de definir las piezas ofensivas para intentar quedarse con una victoria clave ante su eterno rival.