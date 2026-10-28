La visita del Papa León XIV modificará el calendario del fútbol argentino: cómo se jugarán las fechas decisivas

La llegada del Sumo Pontífice al país obligará a reprogramar partidos del Torneo Clausura, la Primera Nacional y otras categorías del ascenso. La AFA deberá ajustar el cronograma de las definiciones previstas para noviembre.

Hoy 13:55

El fútbol argentino tendrá importantes modificaciones en su calendario debido a la visita del Papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La presencia del Sumo Pontífice en el país provocará cambios en la programación del Torneo Clausura 2026, la Primera Nacional y otras categorías del ascenso, en plena etapa de definiciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La principal complicación está relacionada con los operativos de seguridad que se desplegarán durante la visita papal, ya que una importante cantidad de efectivos policiales estará afectada a las actividades oficiales. Por ese motivo, no habrá actividad futbolística durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

Cómo se jugará la última fecha del Torneo Clausura

La fecha 16 del Torneo Clausura estaba prevista originalmente para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá modificar su programación para evitar inconvenientes con los operativos de seguridad.

En la provincia de Buenos Aires, la APREVIDE no brindará servicios desde el jueves 5 hasta el miércoles 11 de noviembre, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los efectivos policiales estarán afectados hasta el martes 10.

Ante este escenario, la última jornada de la fase regular se adelantaría y se disputaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. De todas maneras, la programación definitiva todavía debe ser oficializada y se espera que la decisión se conozca este jueves.

Además, los encuentros que deban disputarse entre semana serán organizados respetando el descanso mínimo obligatorio entre partidos, con el objetivo de evitar conflictos con la fecha FIFA de noviembre.

En principio, los cambios no afectarían el calendario previsto para los playoffs del Torneo Clausura, por lo que las instancias eliminatorias mantendrían su programación original.

También habrá modificaciones en la Primera Nacional

La reprogramación también alcanzará a la Primera Nacional, que deberá modificar las fechas de sus encuentros decisivos por los ascensos a la máxima categoría del fútbol argentino.

Según el nuevo cronograma, la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se postergarán una semana, por lo que pasarán a disputarse el 14 y 15 de noviembre, respectivamente.

Por su parte, la definición por el segundo ascenso a Primera División quedó programada para el 19 de diciembre, extendiendo la competencia hasta las últimas semanas del año.

Qué sucederá con las otras categorías del ascenso

Las modificaciones también impactarán en la Primera B y la Primera C, cuyos torneos atraviesan etapas decisivas.

En ambos casos, las instancias finales de los respectivos Reducidos se retrasarán siete días para adaptarse al nuevo calendario y garantizar la disponibilidad de los operativos de seguridad.

De esta manera, la visita del Papa León XIV obligará a reorganizar una parte importante del cierre de la temporada 2026, con cambios que alcanzarán tanto a la Liga Profesional como a las principales categorías del ascenso argentino.